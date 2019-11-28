ЗМІ: прокурор проситиме суд заарештувати Альперіна із заставою 280 млн грн



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Сьогодні Вадиму Альперіну повідомили про підозру

За даними джерела, розгляд справи Альперіна відбудеться 29 листопада

Вищий антикорупційний суд України почне обирати запобіжний захід бізнесмену Вадиму Альперіну 29 листопада.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

«Будемо просити арешт і заставу 280 млн гривень», - сказало джерело в САП.

Відзначимо, сьогодні Альперіну повідомили про підозру. За даними слідства, він є організатором масштабних схем на митниці. Дії Альперина кваліфікували за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями) КК України.

Нагадаємо, 26 листопада було повідомлено про підозру колишньому очільнику та п’ятьом службовцям однієї з регіональних митниць, колишній посадовиці Державної фіскальної служби України, а також трьом представникам комерційних компаній, задіяним у реалізації корупційної схеми, у вчиненні злочинів, пов'язаних із махінаціями із розмитненням товарів, імпортованих в Україну, які завдали інтересам держави понад 77,7 млн грн збитків.

На сьогодні вже 11 особам повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину, який було викрито в рамках розслідування махінацій із розмитненням товарів за участі посадовців ДФС та митниці, збитки від яких можуть сягати близько 500 млн гривень.

Раніше Національне антикорупційне бюро затримало Вадима Альперіна, якого президент Володимир Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».