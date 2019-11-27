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    У НАБУ повідомили подробиці затримання Альперіна

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    Вадима Альперіна затримали детективи НАБУ, коли той сам прийшов у САП&nbsp; <div class="img-source"> <p></p> </div> - У НАБУ повідомили подробиці затримання Альперіна
    Вадима Альперіна затримали детективи НАБУ, коли той сам прийшов у САП 

    Фото: Telegram-канал Инсайдер UA

    Альперін добровільно з'явився в Антикорупційну прокуратуру, де його й затримали

    Національне антикорупційне бюро прокоментувало затримання одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди».  У НАБУ кажуть, що він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну.

    «Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру», - йдеться у повідомленні Антикорупційного бюро.

    Слідство вважає, що Альперін вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

    Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

    Нагадаємо, про втечу Альперіна вчора повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook. Він зазначив, що контрабандист ховається десь в країні, оскільки кордони надійно перекриті. Також Зеленський попросив «всіх долучитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ».

    Незабаром адвокат заявив, що громадянин України Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав контрабандистом і заявив, що його розшукують правоохоронці, не ховається від слідства і 27 листопада сам прийде в САП.

    Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.

    Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.

     

    митниця прокуратура контрабанда НАБУ корупція в Україні САП
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