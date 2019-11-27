У НАБУ повідомили подробиці затримання Альперіна



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Вадима Альперіна затримали детективи НАБУ, коли той сам прийшов у САП Фото: Telegram-канал Инсайдер UA

Альперін добровільно з'явився в Антикорупційну прокуратуру, де його й затримали

Національне антикорупційне бюро прокоментувало затримання одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого Зеленський назвав «хрещеним батьком контрабанди». У НАБУ кажуть, що він – очільник злочинної організації, яка шляхом махінацій незаконно завозила товари в Україну.

«Щойно затримано особу, яку слідство вважає очільником злочинної організації, що вчиняла злочини, пов’язані з махінаціями із розмитненням товарів за заниженими цінами, імпортованих в Україну. Наразі детективи НАБУ та прокурори САП вчиняють необхідні процесуальні дії, пов’язані з особистим врученням цій особі повідомлення про підозру», - йдеться у повідомленні Антикорупційного бюро.

Слідство вважає, що Альперін вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, про втечу Альперіна вчора повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Facebook. Він зазначив, що контрабандист ховається десь в країні, оскільки кордони надійно перекриті. Також Зеленський попросив «всіх долучитися і допомогти йому знайти дорогу в НАБУ».

Незабаром адвокат заявив, що громадянин України Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський назвав контрабандистом і заявив, що його розшукують правоохоронці, не ховається від слідства і 27 листопада сам прийде в САП.

Іще в січні 2018 року Генеральна прокуратура підготувала клопотання про арешт одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу НАБУ хабар у 800 000 доларів.

Потім Альперіну суд зменшив заставу в 150 разів - до 141 тисячі гривень.