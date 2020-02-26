В Україні викрили банду, яка продавала крадені в ЄС елітні авто



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Шахраї продавали українцям елітні авто, взяті в оренду у країнах ЄС Фото: Нацполіція

Злочинці оформляли на себе договори лізингу на автомобілі еліт-класу

Група людей організувала в Україні продаж елітних автомобілів, викрадених у країнах ЄС. Шахрайство завдало збитків на понад 4 мільйони євро. Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи.

Зловмисники діяли з 2017 року, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, учасники злочинної групи організації оформляли на себе та на підставних людей договори лізингу на елітні автомобілі. З ними співпрацювали представники приватних українських та іноземних компаній на території країн ЄС (Польщі, Чехії, Нідерландів).

Фігуранти справи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили автомобілі через митний контроль. Потім автівки реєстрували у сервісних центрах МВС України. Там на транспорт видавали свідоцтва і державні номерні знаки. Після цього автомобілі продавали.

За роки злочинної діяльності група ошукала десятки закордонних організацій. Їм не надходили виплати по лізингу. Через це компанії зверталися в поліцію.

«За такою схемою відомо про 56 епізодів. У результаті завдано збитків на понад 4 мільйони євро», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці провели 80 обшуків у Києві, Львові, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Львівській, Київській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях.

Силовики вилучили документацію, банківські картки, 10 елітних автомобілів, велику кількість номерних державних знаків, зброї та наркотики. Крім того, вилучено по кілька закордонних паспортів та водійські посвідчення іншої держави.

Про підозру повідомили шістьом фігурантам справи. Наразі триває перевірка можливої причетності правоохоронців до злочинної схеми





