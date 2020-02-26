В кафе у киянина викрали $11 тисяч



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В кафе у киянина викрали $11 тисяч

У гонитві за крадіями, киянину з охоронцем кафе, вдалося повернути всі гроші

У Києві розшукують чотирьох чоловіків, які вкрали $11 тисяч у чоловіка в ресторані.

Про це повідомляє Київ Оперативний на сторінці в Facebook.

«25.02.2020, о 16:20 я знаходився, разом з бабусею, в кафе «Very Well Cafe» по вул. Авiаконструктора Iгоря Сiкорського, 1а, у м Києві. У кафе ми приїхали з онкоцентру, де у бабусі діагностували рак. За столиком ми сиділи одні, праворуч від мене на стільці був мій портфель і сумка, в якій знаходилося 11 тис y.о. В цей же час, приблизно о 16:25, зазначені на фото 4 людини підійшли до нашого столика, позаду якого була вішалка, і почали «тертися» біля вішалок. Вони перебували за моєю спиною, через кілька хвилин почали віддалятися від столика, де ми сиділи, в сторону виходу», - йдеться у повідомленні.

У цей момент його сумка впала, при цьому підійшла стороння дівчина і сказала, що тільки що з сумки ці люди щось дістали.

«Надалі, я побіг до виходу, кличучи охорону та адміністратора. Чоловіки, представлені на фотографіях, сунули мені в руку частину грошей і почали виходити з кафе. У гонитві за ними, нам з охоронцем кафе, вдалося повернути всі гроші. Дуже хотілося б знайти цих .... Допоможіть», - пишуть у пабліку.

До слова, на Київщині поліція затримала групу іноземців, які у селі Віта Поштова розбили скло в автівці жителя столичної області, звідки викрали планшет, мобільний телефон, документи, банківські картки та гроші.