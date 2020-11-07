Антоніо Лукіч створить туристичний маршрут за фільмом «Мої думки тихі»

«Кіно експортує певну систему цінностей, а також здатне впливати на суспільство» – режисер

Режисер Антоніо Лукіч розповів, як з допомогою кіно можна популяризувати і розвивати регіон. Також він поділився планами про створення туристичного маршруту за фільмом «Мої думки тихі». На цю поїздку вже є заявки, аби взяти участь у подорожі. Про це йшлося на Форумі розвитку Закарпатської області «Re:Open Zakarpattia». Антоніо був спікером на п’ятій панельній дискусії «Креативні індустрії Закарпаття».

Як каже режисер, кіно історично приваблює глядачів у місця створення, зйомок фільмів. Наприклад, фільм «Залягти на дно в Брюгге» щороку приваблює десятки тисячі туристів. Кіно мотивує глядачів подорожувати і на Закарпаття.

«Коли на Закарпаття приїжджають японці, щоби подивитися сакури в Ужгороді, бо вони кажуть, що бачили їх в кіно, то це круто, і це особиста така маленька перемога».

І стрічка Лукіча «Мої думки тихі» якраз популяризує Закарпаття. Її наразі показали на 70 фестивалях по всьому світу. У автора запитували, яку він ставив мету, знімаючи це кіно.

«Я трішки жартома казав, що хотів підвищити потенціал рідного краю. Але попереджав, що в Косино (термальний комплекс) в нас трішки дорого, щоб європейці були до цього готові», – мовить Антоніо.

Кіно може ставати туристичним продуктом. Антоніо з друзями вигадав туристичний маршрут шляхом героїв фільму «Мої думки тихі». Планує у наступному році його розробити і втілити.

«Це буде пізнавально-розважальна туристична пригода, коли я буду розповідати про кіно. Вже на цей тур є порядка 30 попередніх заявок. Є люди, які вже хочуть поїхати – лишити тут (на Закарпатті) свої гроші».

За словами спікера, кіно експортує певну систему цінностей, а також здатне впливати на суспільство, рішення, кіно може розвивати регіони, створювати робочі місця. Тому цей напрямок треба активно розвивати на Закарпатті.

Нагадаємо, український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду Discovery Award на кінофестивалі Raindance Film Festival у Великій Британії. Після участі у цьому фестивалі кінострічки можуть бути представлені на премії «Оскар» і BAFTA.