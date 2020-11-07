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    Культура

    Український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду на кінофестивалі у Британії

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    <p>Нагорода Discovery Award дається за дебютний&nbsp;фільм</p> - Український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду на кінофестивалі у Британії

    Нагорода Discovery Award дається за дебютний фільм

    Кадр з фільму

    Після участі у цьому фестивалі кінострічки можуть бути представлені на премії «Оскар» і BAFTA

    Український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду Discovery Award на кінофестивалі Raindance Film Festival у Великій Британії.

    Про це повідомив продюсер стрічки Дмитро Суханов у Фейсбук.

    «Наш фильм «Мої думки тихі» отримав нагороду Discovery Award на культовому британському кінофестивалі Raindance», – повідомив він.

    Він зазначив, що ця нагорода дається за дебютний фільм.

    Raindance Film Festival – це незалежний кінофестиваль у Великій Британії. Щорічно фестиваль показує близько 100 повнометражних і 150 короткометражних кіноробіт. Після участі у цьому конкурсі фільми можуть бути представлені на премії «Оскар» і BAFTA.

    Фільм «Мої думки тихі» вийшов в український прокат 16 січня. Це комедія про хлопця, який вирушає на Закарпаття записувати звуки українських тварин і дорогою відновлює стосунки з мамою. Одну з головних ролей виконала франківська акторка Ірма Вітовська.

    Нагадаємо, 2 листопада Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував рішення уряду про використання бюджетних коштів фонду боротьби з Covid-19 на проведення конкурсу з виробництва патріотичних серіалів і закликав правильно розставляти пріоритети.

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