На Закарпатті можуть створити вільну економічну зону, – голова ОДА

«Враховуючи унікальне положення Закарпаття, яке нас зв’язує з чотирма країнами ЄС, ми хочемо зв’язати всі кластери, щоб запрацювали нові проєкти» - Петров

Голова Закарпатської ОДА заявив, що коли голова Офісу Президента Андрій Єрмак говорив про створення ще однієї вільної економічної зони на заході України, він мав на увазі Закарпаття.

Про це голова Закарпатської ОДА Олексій Петров заявив під час дискусії на форумі «Re: Open Zakarpattia», передає Укрінформ.

«Є висока ймовірність, що вільна економічна зона, яку планує уряд створити в західній Україні, буде саме на Закарпатті. Про це голова Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив нещодавно, і якщо взяти до уваги, що серед західних областей саме ми просуваємо цю ідею як основу для розвитку регіону, то мова йшла про Закарпаття», – сказав Петров.

За його словами, на Закарпатті планують спробувати відновити досвід вільної економічної зони, який тут був у 2002-2004 роках.

«Ми не можемо зараз не скористатися тим, що сьогодні Китай показав свою неспроможність оперативно реагувати на попит європейського ринку. Враховуючи різницю в курсі, ми готові надавати свої території і людський капітал, щоб працювати як виробничий цикл для європейського ринку.

А враховуючи унікальне положення Закарпаття, яке нас зв’язує з чотирма країнами ЄС, ми хочемо зв’язати всі кластери, щоб запрацювали нові проєкти», – додав голова Закарпатської ОДА.

Зі слів Петрова, якщо додати масштабний розвиток дорожньої інфраструктури, то Закарпаття може затягнути пілотний проєкт вільної економічної зони на кілька років.

Читайте також: