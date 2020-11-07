Закарпаттю сепаратизм не загрожує: в Ужгороді презентували масштабне дослідження

Більшість мешканців Закарпаття за вступ України до ЄС і НАТО

Загрози сепаратизму на Закарпатті немає, принаймні по тих настроях, які панують серед населення Закарпаття. Про це заявив політичний аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Андрій Сухарина, презентуючи масштабне дослідження на форумі «Re: Open Zakarpattia».

Опитування проводилося 24 серпня – 6 вересня 2020 р., вибірка -1000 респондентів (500- репрезентативна вибірка по Закарпатській області, 500 – вибірка з числа нацменшин регіону).

«Більшість людей (50,8%) бачить Закарпаття у складі унітарної України, частина (37,6%) – у складі унітарної країни, але з розширеними повноваженнями місцевих рад і громад. Лише невеличка частка (2,8%) говорить про федералізацію, – каже Андрій Сухарина. – Але зі складу нацменшин 31% не відповіли на це питання. Саме по собі це нічого не говорить. З цими громадянами України треба працювати, доносити візію».

Експерт зауважив, що питання розширення повноважень регіону співзвучне з процесами децентралізації. Згідно з опитуванням, вірять у децентралізацію 55% закарпатців, 25%-- не згодні, 20% не змогли відповісти.

«Серед мешканців Закарпаття приєднання до ЄС підтримують 65% опитаних. Серед представників національних меншин цей показник складає 59%.

Підтримка членства у НАТО серед мешканців Закарпаття в цілому є навіть вищою – за це висловилися 63,5% респондентів. Водночас серед представників національних меншин підтримка членства у НАТО дещо нижча – 45%. Однак серед представників меншин значно більше тих, хто не має певної думки з цього питання. 17,5% опитаних виступають за позаблоковий статус України», йдеться у дослідженні.

«Як люди загалом оцінюють ситуацію в регіоні? Здебільшого як спокійну, навіть 11% як благополучну, – каже Андрій Сухарина. Закарпатці краще оцінюють в регіоні, ніж українці в країні (благополучно тільки 3%). 7% кажуть про ситуацію в регіоні як критичну і вибухову», – додав Андрій Сухарина. – Нацменшини оцінюють ситуацію більш песимістично. Стосовно майбутнього, то закарпатці дивляться у майбутнє з оптимізмом, але без великих очікувань. Домінуюча частина говорить, що нічого особливо не зміниться. Тренд, характерний для Закарпаття - трохи менше оптимізму».