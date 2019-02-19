Член музейної ради при Мінкульті: Нинішній проект реконструкції Алеї Небесної сотні – це дикунство



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Проект-переможець у номінації «Музей Революції гідності» Джерело: maidanmuseum.org

На думку Дмитрука, з метою музеєфікації знищуватиметься історичний ландшафт, той, де відбувалися історичні події Майдану

Нинішній проект реконструкції Алеї Небесної сотні – це дикунство. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Член музейної ради при Мінкульти Євген Дмитрук

«Були й інші обговорення у нас, наприклад – проект реконструкції Алеї героїв Небесної сотні. Як на мене, така реконструкція – це дикунство. З метою музеєфікації знищуватиметься історичний ландшафт, той, де відбувалися історичні події Майдану… Планується все здерти і натомість викласти зигзагоподібну алею з липами, яка, за задумом архітекторів, символізуватиме наш нелегкий шлях до свободи. Ціною цього буде демонтовано всю бруківку і повністю переплановано частину алеї», – зазначив Дмитрук.

На його думку, найбільший експонат Музею Майдану – це навіть не «йолка», а власне сам Майдан Незалежності та прилеглі вулиці, де відбувалися всі події.

«І коли музейники власноруч знищують експонат для того, щоби зробити якусь алею, якої не було під час Майдану, то я цього не розумію. Знищення задля музеєфікації? Зараз, коли ми проходитимемо алеєю, то побачимо дерева, на яких є сліди від куль, бруківку, по якій кров текла, асфальт, по якому тягнули убитих. Ось це справжні оригінальні експонати просто неба», - наголосив Дмитрук.

Він каже, що Музейній раді закидають, мовляв, а де ви були раніше, коли проект реконструкції не був погоджений?

«Але Музейну раду раніше ніхто не питав, до неї звернулися по погодження якихось цілком другорядних деталей, наприклад, чи варто лишити капличку на Інститутській, чи ні. Рішення Музейної ради полягало в рекомендаціях, якщо це можливо, якось змінити цей проект. Та наскільки я розумію, той проект погодили раніше і його вже не зупинити» », - резюмував Дмитрук.