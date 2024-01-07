Чоловік відмовився від прапора з підписом Залужного: Притула розповів про курйоз на аукціоні

Притула розповів, чим може завершитися добрий учинок, якщо ти не узгодив його з дружиною

Чоловік, який купив прапор, сказав, що зробив це без погодження з дружиною

На одному з благодійних аукціонів на підтримку ЗСУ чоловік купив прапор із підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного? але потім вимагав повернути гроші. Про це розповів екстелеведучий та волонтер Сергій Притула в інтерв'ю «Радіо Свобода».

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«Буває, що люди не цінують те, що отримують. На концерті в Антона Тимошенка (стендап-комік, – ред.) він продав прапор із підписом Залужного за 160 тисяч гривень. Через кілька днів чоловік, який купив цей прапор, сказав, що він зробив це без погодження з дружиною. Ну, і дружина погрожує розлученням. «Поверніть мені гроші». Я сказав, що у тої жінки нема серця... Чоловік прийшов з прапором з підписом Залужного. Так, дорого заплатив, але, чорт забирай, це прапор із підписом Залужного», – розповів Притула.

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Шоумен пожартував, що на місці того чоловіка задумався б, чи варто далі жити з такою дружиною. Він додав, що стендапер Тимошенко віддав чоловіку гроші.

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