Притула оголосив про новий мегазбір для української розвідки

Фонд Притули збиратиме кошти на безпілотники, які відправлять штурмовим спецпідрозділам Головного управління розвідки України

Український громадський та політичний діяч, волонтер, засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула повідомив про новий масштабний збір. Фонд збиратиме кошти на п'ять комплексів розвідувальних БПЛА EOS C VTOL для штурмових спецпідрозділів Головного управління розвідки України. Відео волонтер опублікував у соцмережах.

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«Чому самі ці літаки? Тому що перевірені, надійні, і головне – у розвідників ГУР вже є успішний досвід застосування цього типу БПЛА. П’ять комплексів – це п’ять наземних станцій управління та 15 літаків, і як наслідок – багато знищеної ворожої техніки та живої сили», – наголосив Притула.

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Волонтерам потрібно зібрати 120 млн грн.

Реквізити для перерахунку коштів:

«Розподіл обов’язків такий: ми донатимо та купуємо, ГУР – виявляє та знищує», – наголосив волонтер.

Збір триватиме один тиждень.

Нагадаємо, що збір спрямують на потреби Головного управління розвідки МО України. Очільник розвідки Кирило Буданов підтвердив цю інформацію.