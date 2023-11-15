Притула розповів про «втому від війни»: відповідь військових не забарилася

Військовий заявив: якщо Притула втомився волонтерити і перебуває в стресі, він може відпочити в піхоті під Бахмутом

Волонтер Сергій Притула розповів, як в рамках інтерв’ю журналісту New York Times прозвучало питання про «втому суспільства від війни». У відповідь він заявив, що «ніде правди діти – люди втомились».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Втомились від обстрілів, від того, що стрічка у фб стала суцільним некрологом, від того, що волонтери регулярно бомбардують проханнями про донати, бо треба вже і зараз, від того, що інформаційні потоки в принципі не поліпшують ментальне здоровʼя, а навпаки», – підкреслив волонтер.

Він пригадав, як минулоріч зірвався на своїх працівниках, коли прийшов на роботу і побачив у фонді з десяток пустих стільців. Притула додав, що у відповідь почув, що люди втомились та попросили пару днів вихідних.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я кричав, що мені потрібна кожна людина на роботі. І в той час, коли на фронті гинуть люди, вони не мають права на «вигорання». І я так себе поводив, поки в один чудовий день не довелось звернутись за допомогою до психолога. Бо не стягував самостійно… плавило… і мій ККД прямував до нуля», – розповів Притула.

В той самий час він зазначив, що ніколи не втомиться так, як військові, які кожного дня відбивають атаки росіян, штурмують посадки, вгризаються в землю і вкладають у ту ж землю тисячами окупантів.

«Наша втома порівняно з цим – ніщо! Проте не картайте себе за те, що часом ви почуваєте себе спустошеними. Що часом опускаються руки і, на паралельному курсі, «хочеться на ручки», – підкреслив Сергій Притула.

Український захисник і воїн «Азова» Олексій Бик, який до 2014-го працював журналістом «Главкома», не забарився із відповіддю на допис волонтера. Він заявив, що, якщо Притула втомився волонтерити і перебуває в стресі, він може «відпочити в піхоті під Бахмутом».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, триває 630-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав вісім ракетних та 59 авіаційних ударів, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні та багатоповерхові житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.