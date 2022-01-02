«Чорна пантера» Холлі Беррі вийшла заміж (фото)

Закохані побралися під час романтичної відпустки

55-річна зірка стала до шлюбу вже вчетверте

55-річна голлівудська акторка Холлі Бері вийшла заміж за 51-річного співака Ван Ханта. Церемонія була закритою. Радісною новиною зірка поділилася в Instagram.

Закохані побралися під час романтичної відпустки.

«Що ж, це офіційно!», – написала під фото акторка.

Схоже, пара вирішила відсвяткувати без розмаху. Для церемонії Холлі обрала ніжну сукню на бретельках та вінок, а її коханий одягнув шорти та сорочку.

Фоловери та колеги вітають молодят у коментарях.

Пара офіційно повідомила про свої стосунки у 2020 році після хвилі чуток про їхній роман. Для акторки це вже четвертий шлюб.

Читайте також: