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    «Чорна пантера» Холлі Беррі вийшла заміж (фото)

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    Закохані побралися під час романтичної відпустки - «Чорна пантера» Холлі Беррі вийшла заміж (фото)

    Закохані побралися під час романтичної відпустки

    Фото: Холлі Беррі/Instagram

    55-річна зірка стала до шлюбу вже вчетверте

    55-річна голлівудська акторка Холлі Бері вийшла заміж за 51-річного співака Ван Ханта. Церемонія була закритою. Радісною новиною зірка поділилася в Instagram.

    Закохані побралися під час романтичної відпустки.

    «Що ж, це офіційно!», – написала під фото акторка.

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    Схоже, пара вирішила відсвяткувати без розмаху. Для церемонії Холлі обрала ніжну сукню на бретельках та вінок, а її коханий одягнув шорти та сорочку.

    Фоловери та колеги вітають молодят у коментарях.

    Пара офіційно повідомила про свої стосунки у 2020 році після хвилі чуток про їхній роман. Для акторки це вже четвертий шлюб.

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    Теги: шлюб актор Instagram співак
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    «Чорна пантера» Холлі Беррі вийшла заміж (фото)