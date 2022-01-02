Сердючка влаштувала «найвеселіше свято для росіян у світі» (фото)

Данилко співав, жартував та розповідав історії зі свого життя

Російські ЗМІ описали, як український артист з колективом розважав найбагатшу російську публіку

Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, розважав росіян на вечірці у Дубаї. Тут у п'ятизірковому готелі святкували Новий Рік у стилі Party Like A Russian, повідомляють російські ЗМІ.

«Тут відбулося найвеселіше свято для росіян у світі, адже виступали на ньому королі вечірок – «Іванушки International» та Вєрка Сердючка. Хто може запалити крутіше?», – пише Starhit.

«Під її «Дольче Габбану», «Чіту Дріту» та «Все буде добре» просто неможливо було всидіти на місці – тому в танець пустилися навіть найдосвідченіші глядачі», – ідеться у публікації.

У перервах Сердючка вітала всіх із Новим Роком, піднімаючи келихи елітного шампанського разом зі своєю сценічною мамою.

«Якось Абрамович після виступу нам надіслав пляшку дорогого шампанського. А у нас колектив під сто чоловік – ну ми розлили кожному по ковпачку, щоби всім дісталося. І знаєте – жодної різниці не відчули», – розповіла Вєрка один із випадків свого насиченого гастрольного життя.

Також Данилко згадав, як у дитинстві вирізав із журналів фотографії кумира – Тото Кутуньо, а потім сталося так, що відомий італійський маестро робив для нього каву.

«Зараз Данилко, до речі, виступає досить рідко – може собі дозволити вибирати із сотень пропозицій лише ті, що його влаштовують у всіх пунктах. Організатори новорічної ночі – компанія Berin Iglesias Art – домовлялася з ним аж за півтора роки до призначеної дати», – ідеться у публікації.

Вказано, що вимоги у Данилка «досить скромні» – переліт бізнес-класом та п'ятизірковий топ-готель.

Крім того, організатори вечірки запропонували артисту кілька днів відпочити в Дубаї, і він погодився.

Раніше український співак Андрій Данилко, який виступає під псевдонімом Вєрка Сердючка, назвав головною умовою приїзду в Росію зміну уряду.

До слова, раніше український співак та фронтмен гурту «Скай» Олег Собчук запропонував обкласти податком у 80% вітчизняних артистів, які виступають у Росії у розпал війни на Донбасі, та віддавати отримані таким чином кошти на потреби армії.

Читайте також: