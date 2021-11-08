Радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада: оприлюднено правила участі

Диктант читатиме письменник Юрій Андрухович, а текст диктанту – це початок його майбутнього роману

Диктант національної єдності цьогоріч читатиме відомий письменник

В Україні 9 листопада відбудеться традиційний радіодиктант національної єдності, який щороку організовують з нагоди Дня української писемності та мови.

Радіодиктант національної єдності розпочнеться 9 листопада о 10:00. Вже не вперше цей флешмоб виходить за межі суто радіоформату, а тому транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного.

Зокрема, спецефір Суспільної студії транслюватиметься з 10:00:

Спочатку учасникам розкажуть про правила диктанту, а його текст розпочнуть читати о 10:30.

Читатиме 21 радіодиктант національної єдності цього року відомий український письменник Юрій Андрухович, він є і автором тексту. За словами Андруховича, текст диктанту – початок його майбутнього роману.

До методичної роботи над радіодиктантом національної єдності залучали Ларису Масенко – українську мовознавицю, докторку філологічних наук, професорку кафедри української мови Національного університету Києво-Могилянська академія і провідну наукову співробітницю Інституту української мови НАН України.

Студію для написання диктанту в прямому ефірі облаштували в читальній залі Національної бібліотеки імені Вернадського і в приміщенні радіохабу Академії суспільного мовлення, де відомі українці 9 листопада писатимуть диктант із дотриманням карантинних вимог.

Текст диктанту оприлюднять на сайті Українського радіо 11 листопада об 11:00. Тому усі учасники, які хочуть надіслати свій текст для перевірки, мають на це одну астрономічну добу.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн:

паперовий лист потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 (важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада);

онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected] .

Після оприлюднення диктанту 11 листопада (об 11:00) електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1−2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

Нагадаємо, що торік Всеукраїнський диктант закінчився скандалом: його авторів звинуватили у неграмотності. Читала текст диктанту Римма Зюбіна, а от автором тексту був Іван Малкович. Попередні роки й автором текстів диктанту, й читцем-диктувальником був мовознавець Олександр Авраменко, автор понад п'ятдесяти підручників та посібників з української мови й літератури. Авраменко вважав, що текст диктанту хоч і був цікавий та актуальний, але він не відповідав духові патріотичного заходу і не є диктантом національної єдності.

Кожного року 9 листопада відзначається День української писемності та мови. Свято запроваджене президентським указом від 1997 року на честь Нестора Літописця.

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