«П'ятий канал» та «Прямий» змінили власника

Четверо народних депутатів стали співвласниками каналів Порошенка

Експрезидент Петро Порошенко через закон про олігархів продав корпоративні права на телеканалах «Прямий» і «П'ятий канал» новому медіа-холдингу «Вільні медіа», який створили медійники та опозиційні нардепи. Відповідну заяву холдингу оприлюднено на сайті «5 каналу».

За інформацією «Главкома», зокрема, четверо народних депутатів – Володимир Ар’єв, Вікторія Сюмар, Ірина Геращенко, Ірина Фріз – стали співвласниками каналів Порошенка.

«У минулу п'ятницю ми створили новий медіа-холдинг «Вільні медіа». Власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами… Медіа-холдинг «Вільні медіа» придбав 100% корпоративних прав у телеканалах «П'ятий канал» та «Прямий». Придбання було здійснено за ринковою ціною», – заявляє холдинг «Вільні медіа».

Суми угоди телеканали не повідомляють, однак відзначається, що «угода передбачає розстрочку з виплати покупної ціни».

У заяві йдеться, що угода забороняє власникам впливати на редакційну політику каналів чи іншим чином здійснювати контроль над «Вільними медіа».

Також повідомляється, що нові власники найближчим часом укладуть з каналами угоду про невтручання в редакційну політику. Ще додаткових 10% акцій холдингу відвели під участь трудового колективу медіа, тому трудові колективи стали найбільшим акціонером.

«Народні депутати відразу ж передали свої акції в управління телеканалам, тобто знову таки – їх трудовим колективам. Таким чином, вони повністю дотрималися вимог законодавства щодо усунення конфлікту інтересів та забезпечили, що політики не зможуть чинити жодного тиску на менеджмент каналів чи їх редакційну раду», – додають у «Відкритих медіа».

Як відомо, скандальний закон про олігархів набуде чинності через пів року. А наприкінці травня 2022 року Рада національної безпеки та оборони України визначить перших «номінантів».

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон про олігархів, почавши так званий процес «деолігархізації».

24 вересня Верховна Рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроєкт №5599 президента Володимира Зеленського у цілому підтримали 279 депутатів.

Закон критикує опозиція, а також колишній голова парламенту Дмитро Разумков. Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути. Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Закон про олігархів потрібен оточенню президента Володимира Зеленського задля нападків на своїх співвітчизників, вважає політолог Євген Магда.

Ексгенеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що Рада національної безпеки і оборони почне торгувати місцями в реєстрі олігархів після ухвалення скандального проєкту закону про олігархів.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов назвав ухвалення закону про олігархів «точкою вибору». Натомість президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відкрита для великого бізнесу, але не для олігархічного впливу.

До слова, Тимошенко по пунктах пояснила, що значить закон про олігархів.

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