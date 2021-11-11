  1. Головна
  2. Країна
  3. Культура
рус
    Культура

    Держкіно вперше заборонило прокат фільму із Зеленським

    документ
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Зеленський не лише зіграв у фільмі &laquo;Ржевський проти Наполеона&raquo;, а й виступив продюсером фільму - Держкіно вперше заборонило прокат фільму із Зеленським

    Володимир Зеленський не лише зіграв у фільмі «Ржевський проти Наполеона», а й виступив продюсером фільму

    фото: Дуся

    Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм «Ржевський проти Наполеона»

    Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму «Ржевський проти Наполеона», в якому одну з головних ролей зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит «Українських Новин».

    «Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм «Ржевський проти Наполеона» (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року»,– йдеться у відповіді агентства.

    Такі дії Держкіно пов'язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

    А згідно зі ст. 15 закону «Про кінематографію» забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

    фото: ukranews
    фото: ukranews

    «Ржевський проти Наполеона» – російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року.

    Володимир Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по «95 кварталу» Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.

    Відомий російський комік Юрій Гальцев відіграв у стрічці епізодичну роль мера.

    До слова, Мінкульт помилково вніс до «чорного списку» актора з серіалу «Кріпостна».

    Також держава дала гроші на зйомки серіалу «Чорнобиль»: оголошено суму та деталі.

    Теги: Росія кіно культура Володимир Зеленський президент Квартал 95 фільм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Держкіно вперше заборонило прокат фільму із Зеленським