Держкіно вперше заборонило прокат фільму із Зеленським

Володимир Зеленський не лише зіграв у фільмі «Ржевський проти Наполеона», а й виступив продюсером фільму

Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм «Ржевський проти Наполеона»

Державне агентство з питань кіно з 2015 року не видає прокатного посвідчення фільму «Ржевський проти Наполеона», в якому одну з головних ролей зіграв нинішній президент України Володимир Зеленський. Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит «Українських Новин».

«Держкіно не видавало прокатне посвідчення на фільм «Ржевський проти Наполеона» (Росія, 2011, режисер М.Вайсберг) жодній компанії-дистриб'ютору з жовтня 2015 року»,– йдеться у відповіді агентства.

Такі дії Держкіно пов'язані з тим, що з 6 жовтня 2015 року одного з акторів фільму російського коміка Юрія Гальцева включено до переліку осіб, які загрожують національній безпеці України.

А згідно зі ст. 15 закону «Про кінематографію» забороняється прокат фільмів, у яких беруть участь включені до цього переліку особи.

фото: ukranews

«Ржевський проти Наполеона» – російсько-українська комедія, що вийшла в прокат 2012 року.

Володимир Зеленський не лише зіграв у ньому роль Наполеона, а й виступив продюсером фільму разом зі своїми компаньйонами по «95 кварталу» Сергієм та Борисом Шефірами та Андрієм Яковлєвим, а також російським режисером та продюсером Сергієм Лівневим.

Відомий російський комік Юрій Гальцев відіграв у стрічці епізодичну роль мера.

До слова, Мінкульт помилково вніс до «чорного списку» актора з серіалу «Кріпостна».

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