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    Держава дала гроші на зйомки серіалу «Чорнобиль»: оголошено суму та деталі

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    Сценаристами серіалу виступили Дірк Шнайдер (Німеччина) і Тарас Ткаченко (Україна). - Держава дала гроші на зйомки серіалу «Чорнобиль»: оголошено суму та деталі

    Сценаристами серіалу виступили Дірк Шнайдер (Німеччина) і Тарас Ткаченко (Україна).

    фото з сайту Державного агентства України з питань кіно

    Документальний фільм, виробництво якого планується завершити навесні 2022 року, матиме п’ять серій

    Державне агентство України з питань кіно 11 жовтня уклало договір зі столичним ТОВ «ММД Про» на виробництво національного неігрового телесеріалу «Чорнобиль» вартістю 5 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

    Державна підтримка складатиме шосту частину від усіх витрат цього кінопроєкту (прогноз витрат становить 30,6 млн грн). Кошти Держкіно направить на гонорари українським сценаристу, режисеру-постановнику, композитору, продюсеру, директору виробництва, консультантам архівів та музеїв (понад 1 млн грн). Ще майже 3 млн грн витратить на монтаж, комп’ютерну графіку та інші послуги, пов’язані з виробництвом фільму.

    Документальний серіал «Чорнобиль» складатиметься з п’яти серій (орієнтовно 52 хв. хронометраж однієї серії). У ньому описуватимуться не лише трагедія, що сталась на Чорнобильській атомній електростанції, а й події, які цьому передували. Автори покажуть різні етапи, починаючи від зведення перших реакторів атомної електростанції і їхній запуск, розбудову перспективного міста Прип’ять, катастрофу, закінчуючи наслідками для майбутнього.

    Сценаристами серіалу виступили Дірк Шнайдер (Німеччина) і Тарас Ткаченко (Україна). Фільм транслюватиметься українською мовою.

    «Про Чорнобиль уже знято чимало, але я вірю, що проєкт, який прагне показати максимально повну картину, розповісти про події під новим неочікуваним кутом, і над яким злагоджено працюють і творці, і держава, приречений на успіх», – зазначила голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук, яку цитує офіційний сайт агентства.

    Як повідомляв «Главком», на початку вересня Державне агентство України з питань кіно виділило 256 тис. грн на популяризацію національного фільму «Носоріг» на Міжнародному кінофестивалі у Венеції. Режисером та сценаристом фільму є Олег Сенцов, колишній бранець Кремля.

    Теги: кіно Чорнобильська зона ProZorro фільм
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    Держава дала гроші на зйомки серіалу «Чорнобиль»: оголошено суму та деталі