У Вінниці презентували шеститомне видання духовної спадщини митрополита Василя Липківського



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Другі Липківські читання, приурочені до відзначення 155-ї річниці з дня народження першого митрополита Київського та усієї України Василя Липківського, відбулися сьогодні у Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва.

У них взяли участь історики, архівісти та краєзнавці. Завітала до Вінниці і правнучка митрополита – Ганна Липківська, а також столичні дослідники його життя й діяльності. У рамках читань відбулася презентація свіжого шеститомника видань духовної спадщини митрополита Липківського, який підготував Інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України за підтримки Українського культурного фонду.

Як каже доктор історичних наук, професор Арсен Зінченко, багатотомне видання розповідає про зв’язки митрополита з Поділлям, його роль у становленні автокефалії українського православ’я та місце в національній історичній пам’яті. А головне, як відзначає професор, що думки і переконання, викладені у творах митрополита Липківського, надзвичайно актуальні саме зараз, у час становлення в Україні єдиної помісної церкви.

«Тема Василя Липківського – одна із провідних тем моєї науково-дослідної роботи. Він жив в епоху більшовизму, запеклого комуністичного режиму, коли творення української незалежної церкви було надзвичайно переслідуваним, з одного боку більшовицькою владою, а з іншого – строго російського духівництва. І тому провідна ідея Липківського «Визволитися вірою», озвучена тоді стає, як ніколи актуальна нині, – коментує Арсен Зінченко. – Перші Липківські читання відбулися ще у 1997 році. За цей час було проведено низку науково-науково практичних конференцій, присвячених темі Василя Липківського, видані матеріали, окремі публікації були надруковані і в газеті «День», яка пропагувала бачення Василя Липківського і не раз друкувала праці та наукові записки дослідників життя та діяльності митрополита, що безумовно додає вашій газеті честі та поваги. А тепер всі наші напрацювання ми презентуємо на ІІ меморіальних читання, які вирішили провести до дня народження Василя Липківського».

Перу митрополита Київського та усієї України належать «Історія Української Православної Церкви», двотомник українського церковного уставу «Наука самоосвіти українського духівництва», підручник «На Старий і Новий Заповіт», 32 бесіди з історії Всесвітньої Церкви, переклад Св. Євангелія і Апостола, а також книга «Проповіді на неділі й свята: Слово Христове до Українського народу», у якій вміщені 194 проповіді. Ці та інші праці представлені у шеститомному виданні духовної спадщини Митрополита Василя Липківського: «Вибрані твори митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864−1937)».

Нагадаємо, Василь Липківський – відомий український релігійний діяч, церковний реформатор, проповідник, педагог і письменник. За життя він боровся за автокефалію українського православ’я, творець і перший митрополит Київський і всієї України відродженої 1921 року Української Автокефальної Православної Церкви. У 1919–1927 роках останній настоятель та доглядач Софії Київської. У 1937 році його за надуманими звинуваченнями заарештували і стратили більшовики. За визначенням академіка Агатангела Кримського Василь Липківський – «апостол українського релігійно-національного відродження».

Джерело: День