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    У світі

    Донька Брюса Лі змусила Китай зняти з прокату фільм «Одного разу в Голлівуді»

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    <p>Кадр з фільму &laquo;Одного разу в Голлівуді&raquo;</p> - Донька Брюса Лі змусила Китай зняти з прокату фільм «Одного разу в Голлівуді»

    Кадр з фільму «Одного разу в Голлівуді»

    У фільмі є сцена, в якій персонаж Бреда Пітта провокує зарозумілого молодого Лі на бійку і з легкістю перемагає актора

    У Китаї за тиждень до прем'єри скасували вихід фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».

    Про це повідомляє американське видання Hollywood Reporter з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

    Причиною такого рішення стала скарга дочки Брюса Лі Шеннон китайській владі. Дочка актора звернулася в держуправління у справах кіно і зажадала змінити сцени, в яких з'являється її батько: у фільмі є сцена, в якій персонаж Бреда Пітта провокує зарозумілого молодого Лі на бійку і з легкістю перемагає актора.

    Прем'єра фільму все ж може відбутися 25 жовтня, якщо режисер картини зможе перемонтувати фільм, вирізавши з нього деякі сцени з Брюсом Лі.

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