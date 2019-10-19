Донька Брюса Лі змусила Китай зняти з прокату фільм «Одного разу в Голлівуді»



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Кадр з фільму «Одного разу в Голлівуді»

У фільмі є сцена, в якій персонаж Бреда Пітта провокує зарозумілого молодого Лі на бійку і з легкістю перемагає актора

У Китаї за тиждень до прем'єри скасували вихід фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді».

Про це повідомляє американське видання Hollywood Reporter з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

Причиною такого рішення стала скарга дочки Брюса Лі Шеннон китайській владі. Дочка актора звернулася в держуправління у справах кіно і зажадала змінити сцени, в яких з'являється її батько: у фільмі є сцена, в якій персонаж Бреда Пітта провокує зарозумілого молодого Лі на бійку і з легкістю перемагає актора.

Прем'єра фільму все ж може відбутися 25 жовтня, якщо режисер картини зможе перемонтувати фільм, вирізавши з нього деякі сцени з Брюсом Лі.