Фестиваль Docudays UA: що чекає на глядачів

18 Docudays UA присвячений праву людини на здоров’я

Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA святкує своє повноліття. Цього року фестиваль уперше відбудеться у гібридному форматі. Офлайн-центром Doсudays UA стане Поділ, де розташовуються всі фестивальні локації: кінотеатри «Жовтень» і «Кіно 42», простір Креативної спільноти IZONE та Dymchuk Gallery. А не виходячи з дому ви зможете долучитися до кінопоказів та подій в онлайн-кінотеатрі DOCUSPACE.



Фестиваль відбудеться з 26 березня по 4 квітня. Розповідаємо детальніше, що чекає на глядачів та глядачок.



Організатори презентують 95 документальних стрічок з різних куточків світу: від Канади до Ірану, від Фінляндії до Аргентини. 18 Docudays UA присвячений праву людини на здоров’я. Пропонується глибше зануритися у процеси нових для нас явищ і оцінити весь масштаб світових змін з початком пандемії.



Відкриє фестиваль документальна стрічка «Колектив» румунського режисера Александра Нанау. Фільм оповідає детективну історію розкриття журналістами масштабних схем у системі охорони здоров’я Румунії. «Колектив» є учасником 76-го Венеційського кінофестивалю, американського кінофестивалю «Санденс», призером Цюрихського фестивалю та володарем нагороди «Дон Кі-хот» на МКФ у Тромсе.

До національного конкурсу DOCU/УКРАЇНА увійшли п’ять стрічок (світових і національних прем’єр), які через призму особистих пошуків героїв віднаходять відповіді на вічні питання. Це «Май далеко — май добре» (реж. Ганна Ярошевич), «Казка про Коника» (реж. Уляна Осовська, Денис Страшний), «Сіль з Бонневілю», (реж. Семен Мозговий), «Земля Івана», (реж. Андрій Лисецький) та «Рози. Фільм-кабаре» (реж. Ірена Стеценко).



Міжнародний конкурс повнометражних фільмів DOCU/СВІТ включає в себе 10 стрічок із широкою географією, різноманіттям тем та світовими прем’єрами. Україну в конкурсі представляє фільм Аліни Горлової «Цей дощ ніколи не скінчиться», світова прем’єра якого відбулася на Амстердамському фестивалі документального кіно (IDFA).



Конкурсна програма DOCU/КОРОТКО презентує 17 короткометражних стрічок з усього світу. Усі фільми ми покажемо в Україні вперше, а для деяких на Docudays UA відбудеться світова прем’єра. У програмі дві роботи від українських авторів та авторок: «Територія пустих вікон» (реж. Зоя Лактіонова) та «Стежками київських пляжів» (реж. Роман Прокопчук).



Поза конкурсом стрічки представлені у десяти програмах: традиційних DOCU/ХІТИ, DOCU/АРТ і DOCU/ЮНІСТЬ та спеціальних добірках. Серед них: центральна фестивальна програма «Повне одужання?», програма «Борис Петер. Тиха пауза», програма вернакулярного кіно «Трубадури кіно: Шотландія і Україна» та ретроспективна програма «Кшиштоф Кесльовский: документальний життєпис». Крім цього, ми презентуємо програму документальних стрічок від метрів документального кіно «МАЙСТРИ», «Мультфільм» від народного художника Анатолія Сурми, а також разом із фестивалем LINOLEUM покажемо дві програми документальної анімації.

Цьогоріч ми започатковуємо Міждисциплінарну програму DOCU/СИНТЕЗ, яка за посередництва медіамистецтва переосмислюватиме сучасність, можливості документалістики та галерейного простору. У межах програми на 18 Docudays UA відбудеться:

виставка фотографій Олександра Чекменьова «Ласкаво просимо, вхід заборонено» : екс-позиція представить дві серії робіт, створених у закритій психіатричній лікарні міста Ов-руч наприкінці дев’яностих – кольорову (репортажну) та чорно-білу (постановочні портрети);

: екс-позиція представить дві серії робіт, створених у закритій психіатричній лікарні міста Ов-руч наприкінці дев’яностих – кольорову (репортажну) та чорно-білу (постановочні портрети); мультимедійний проєкт «Добре проторені зв’язки» , в якому українські медіахудожники/-ці Photinus Studio, SVITER Art Group та Іван Світличний вступають у діалог з візіонерсь-кими розробками вчених 1960–1980-х та науково-популярним кіно студії «Київ-наукфільм» того ж періоду;

, в якому українські медіахудожники/-ці Photinus Studio, SVITER Art Group та Іван Світличний вступають у діалог з візіонерсь-кими розробками вчених 1960–1980-х та науково-популярним кіно студії «Київ-наукфільм» того ж періоду; ретроспектива ЗD-анімації художника-аматора Анатолія Сурми «Мультфільм. Автор: Анатолій Сурма».

Окрім виставок та ретроспективи анімації, важливою складовою програми стануть дискусії з художниками/-цями, мистецтвознав(и)цями та експерт(к)ами, що допоможуть осмислити пред-ставлені роботи та мистецькі практики.

З подіями правозахисної програми RIGHTS NOW! ви можете ознайомитися за лінком.

