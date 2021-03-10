З’їзд суддів не обрав суддю Конституційного суду

Кандидати, які були внесені до бюлетеня для повторного голосування: Коровайко і Прокопенко, отримали відповідно 134 і 109 голосів, чого не вистачило для обрання

XVIII-ий з’їзд суддів України під час повторного таємного голосування 10 березня не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою.

Про це повідомила пресслужба Ради суддів.

Делегати отримали 267 бюлетенів. Із них 243 – визнали дійсними. 24 бюлетені визнані недійсними.

Кандидати, які були внесені до бюлетеня для повторного голосування: Олександр Коровайко і Олександр Прокопенко, отримали відповідно 134 і 109 голосів, чого не вистачило для обрання.

Як повідомив голова Ради суддів Богдан Моніч, тепер має бути оголошений новий конкурс, і процедуру почнуть спочатку.

Нагадаємо, 9 березня з'їзд суддів обрав трьох членів Вищої ради правосуддя.

Ними стали:

Болотін Сергій Миколайович - суддя Хмельницького апеляційного суду;

Саліхов Віталій Валерійович - суддя Київського апеляційного суду;

Суховий Валерій Григорович - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.

Ці судді 9 березня склали присягу члена ВРП.

Нагадаємо, що 15 березня 2021 року закінчуються повноваження у членів ВРП, які були обрані за квотою XIV позачергового з’їзду суддів України, що відбувся 15 березня 2017 року (у Артеменка Ігоря Анатолійовича, Овсієнка Андрія Анатолійовича, Худика Миколи Павловича та Шапрана Віктора Валентиновича).

9 березня в Києві почав роботу XVIII з’їзд суддів України. Він проходить у «Президент Готелі» під посиленою охороною поліції та Національної гвардії, також присутні працівники ДСНС, медики.

На обговорення з’їзду винесені питання про обрання членів Вищої ради правосуддя, про обрання Ради суддів України (РСУ), про призначення судді Конституційного Суду України.

Активісти, обурені вироком про ув’язнення Стерненка, влаштували акцію «Ні з’їзду судівської нечесті».