Хто отримає фінансування з бюджету. Стали відомі переможці 14 пітчингу Держкіно



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Державну фінансову підтримку отримають 72 проєкти

Перелік переможців конкурсу затвердили члени Ради з державної підтримки кінематографії на своєму засіданні 6 жовтня. Відео засідання опубліковано на YouTube-каналі Держкіно.

Нагадаємо, у 14-му пітчингу брали участь ігрові національні, неігрові, анімаційні фільми та телесеріали, загалом 337 проєктів. Публічні презентації тривали рекордні два тижні – з 14 по 25 вересня.

За словами голови Ради з державної підтримки кінематографії Андрія Дончика, було прийнято рішення підтримати якомога більше проєктів різних компаній, тому обирали не більше двох проєктів для однієї компанії (продюсера) та не більше одного проєкту на одного режисера. Також обмежили суму державної підтримки: 25 млн грн – для фільмів для широкої гладацької аудиторії та 20 млн грн – для авторського кіно і копродукції.

У трьох категоріях з 13 переможців не виявлено. Члени Ради зазначили, що командам потрібно краще готуватися до пітчингів та приходити наступного разу.

Повний перелік переможців пітчингу має такий вигляд:

Неігрові фільми національні

Гранична межа державної підтримки - 2 млн грн

«І кожна річка», ФОП Моргунець-Ісаєнко О.О. «Іван і Марта», ТОВ «Ай К’ю» «Їй було 33», ФОП Дріз О.Я. «Швидка на периферії», ФОП Гришко Д.Д. «Деміург», ТОВ «Кінокомпанія Метрополіс» «Плай», ТОВ «Ай К’ю» «Щоденник нареченої Христа», ТОВ «Діджитал Реліджн» «Бартка», ТОВ «Частогусто» «Побачити небо», ТОВ «Пронто фільм» «Зовсім не страшний фільм», ФОП Стрій Є.О. «То моє море», ТОВ «Фаланстер» «В повітрі», ТОВ «Альбатрос комунікос Україна» «Вантажівка», ФОП Кошман С.М. «Велике коло», ТОВ «Прайм сторі пікчерз» «Марія», ФОП Яремчук М.В. «Блаженний», ПП «Кінокомпанія Магіка фільм» «Людина волі», ТОВ «Скрин медіа юкрейн» «Одного Всесвіту мало. Іван Марчук», ТОВ «Спільна перемога продакшн» «Фанати», ТОВ «Кіноквартал» «Євродонбас», ТОВ «435 фільмс» «Миротворець. Перша місія», ТОВ «Мир і Ко продакшн» (при збільшенні хронометражу до 70 хв) «Національна команда», ТОВ «Телепростір студіо» (при збільшенні хронометражну до 70 хв)

Неігрові фільми спільного виробництва

«Будинок зі скалок», ТОВ «Мун мен» «Найс лейдіз», ТОВ «Табор» «Крихка пам’ять», ТОВ «Бурлака фільмс» «Гелій Снєгірьов, або Тінь воїна», ТОВ «Кінокомпанія Магіка-фільм» «Висота», ТОВ «Парадокс фільм» «Навмисна брехня», ФОП Кнорозок Л.В. «Міфи. Хроніки третьої світової», ТОВ «Директорія кіно»

Неігрові телесеріали

«Чорнобиль», ТОВ «ММД Про» «Талісмани Романа», ТОВ «Трумен продакшн»

Анімаційні короткометражні фільми

«Жужа годує вітер», ТОВ «Трайдент фільм» «Сад переїхав», ТОВ «Ютопія» «Про моряка», ТОВ «Новаторфільм» «Тигр блукає поруч», ТОВ «Студіо Капі»

Анімаційні повнометражні фільми (авторські)

Переможців немає.

Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії)

Переможців немає.

Анімаційні телесеріали

«Чорна чорна курка», ТОВ «Світ Незнайки» «Волохатий блог. Другий сезон», ТОВ «ТЕТ-продакшн»

Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії)

Гранична межа державної підтримки - 25 млн грн

«Смак свободи», ТОВ «Ганзафільм» «Мирний 21», «МПЦ Фор-Пост» «Де гроші?», ТОВ «Дзідзьофільм» «Дон Жуан із Жашкова», ТОВ «Крісті фільм» «Сім бажань», ТОВ «Кінохіт Ю Ей» «Скажене весілля 3», ТОВ «Прототип продакшн» Ольга», ТОВ «Сінемадей» «Сусідка», ТОВ «Еф фільмз» «Батько», ТОВ «Кінокомпанія 2016»

Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні

Гранична межа державної підтримки – 20 млн грн

«В зеніті», ТОВ «Студія В.І.К.» «Редакція», ТОВ «Мун Мен» «Сірі бджоли», ТОВ «Ідас Інтернешнл Філм» «Демони», ТОВ «Крісті фільм» «Ти – космос», ТОВ «Форфільмз» «Дім за склом», ТОВ «Директорія Кіно» «Антропоцен», ТОВ «Клеос Арт» «Свято хризантем», ТОВ «Мейнстрім пікчерз» «Три місяці до зими», ТОВ «Джой фільмз «Сашенька», ПП «Сінемастудіо» «Малевич», ТОВ «435 Філмс»

Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії

Переможців немає.

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція

Гранична межа державної підтримки - 20 млн грн

«Люксимбург, Люксимбург», ТОВ «Форфілмз» «Близнюки», ТОВ «Продюсерський центр Сарке» «Її б звали Марта», ТОВ «Джой філмз» «Киснева станція», ПП «Цифрова платформа»

Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукції

«Тривала втеча», ТОВ «Фреш продакшн ю ей» «Ерік. Кам’яне серце», ТОВ «Ессе продакшн хаус» «Утопія», ТОВ «Пронто фільм» ШТТЛ, ТОВ «Стар медіа продюсерський центр» «Заморожене добро», ТОВ «Фемілі продакшн студіо» «Морок», ТОВ «Солар медіа інтермейнмент» «Край ріки», ТОВ «Одеса фільм продакшн» «Вчитель», ТОВ «Про продакшн Укрїна» (за умови скорочення очікуваної суми до 9 млн грн.

Ігрові телесеріали

«Кава з кардамоном», ТОВ «Солар Медіа Інтертейнмент» «Переслідуючи вогонь», ТОВ «ТЕТ-продакшн» «Серце лева», ТОВ «Стар медіа продюсерський центр»

Нагадаємо, у 14-му пітчингу брали участь ігрові національні, неігрові, анімаційні фільми та телесеріали, загалом 336 проєктів. Публічні презентації тривали рекордні два тижні – з 14 по 25 вересня.

Джерело: Детектор медіа