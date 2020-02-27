«Більша, ніж у Трампа»: в уряді обурилися через зарплату голови «Укргідроенерго» документ



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Зарплата Ігоря Сироти з липня 2019 року зросла в понад тричі

Голова «Укргідроенерго» Ігор Сирота заробив 650 тис. дол. на рік. Це більше, ніж зарплата президента США

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища обурилося зарплатою очільника ПАТ «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, яка за підсумками 2019 року становила 647 тис. 800 доларів.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Сума одних тільки премій протягом року без урахування зарплати становила 10 млн грн (майже 430 000 дол.), 3 млн грн з них було виплачено в грудні. При цьому зарплата Сироти з липня 2019-го зросла в понад тричі. Тепер вона становить майже 782 000 грн (близько 32 000 дол.) на місяць.

Відповідні дані Мінекоенерго отримало від компанії у відповідь на свій запит.

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«Варто нагадати, що, за інформацією з відкритих джерел, зарплата президента США Дональда Трампа становить 400 000 дол. на рік» - підкреслюють у міністерстві.

Там також зазначили, що розмір премій і посадового окладу в «Укргідроенерго» встановила спостережна рада, яку було сформовано в липні 2019-го урядом Володимира Гройсмана.

Зазначимо, що у лютому суд захистив наглядову раду «Укргідроенерго» від дій Мінекоенерго.