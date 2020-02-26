Богдан розповів, куди подів гроші, зароблені в Офісі президента



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Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан запевняє, що хабарів не брав Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Колишній очільник Офісу президента показав довідку про доходи

Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що із приблизно 200 тис. грн зарплати, заробленої на цій посаді, 113 тис. грн вирішив переказати на рахунок фонду «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям.

26 лютого колишній глава Офісу президента Андрій Богдан опублікував у Facebook довідку про доходи, у якій зазначено, що на цій посаді він заробив приблизно 200 тис. грн.



«Щодо різноманітних критиків мого фінансового стану: за час роботи жодного хабаря не брав і вигоди не шукав. Чесно працював за рахунок грошей, які заробив на адвокатській ниві. Зарплату свою не взяв ні копійки, а всі нараховані гроші перерахував на благодійність», – написав Богдан.

У документі зазначено, що на посаді глави ОПУ Богдан отримував орієнтовно 40 тис. грн на місяць, тільки у грудні 2019 року – 50 тис. грн. Водночас грошей він фактично не отримував і зберігав їх на рахунку Державної казначейської служби.



Згідно із другим оприлюдненим документом, Богдан вирішив переказати на рахунок фонду «Таблеточки», який допомагає онкохворим дітям, приблизно 113 тис. грн.



Богдан очолював Офіс президента із червня 2019-го до лютого 2020 року.

Як повідомляв «Главком», 11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

До слова, новий очільник Офісу Зеленського Андрій Єрмак «загубив» кілька мільйонів у своїй е-декларації.