«Євробачення-2022»: стало відоме ім’я останнього члена журі нацвідбору

До Тіни Кароль і Ярослава Лодигіна доєднається ще одна співачка

Суспільний мовник оголосив ім'я третьої членкині журі національного відбору на «Євробачення-2022». Нею стала співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала. Про це ідеться на сайті компанії.

«Дуже приємно повернутися в національний відбір знову в телевізійному форматі. Це дуже прикольно. І як ми вже бачимо за цей період із 2016 року – він дав поштовх не лише для наших представників на «Євробаченні», а й для розвитку української музики загалом. Завдяки національному відбору ми дізнались дуже багато нових імен і відкрили безліч цікавої української музики, – зазначила Джамала. – Мені здається, цей відбір – не виняток. Крутий склад учасників. Звісно, я завжди за всіма спостерігаю, майже всіх знаю. Всі достойні автори та виконавці. Але на конкурсі буду оцінювати за своїм баченням. Перш за все – це виступ наживо. Він має бути якісним, точним, харизматичним, артистичним, привабливим. Це все дуже важливі елементи. Пісня повинна мати якусь цікаву родзинку, характер. І, звісно ж, номер. І хоча від першого виходу до «Євробачення» все може і має змінюватися, в цілому це має бути щось цікаве».

У 2016 році на 61-му пісенному конкурсі «Євробачення» Джамала перемогла з авторською піснею «1944», присвяченою трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. У 2017–2019 роках співачка була суддею нацвідбору на «Євробачення».

«Усім бажаю успіху, вболіваю абсолютно за всіх, хоча чула лише декілька пісень. Інші ми почуємо напередодні або вже наживо в ефірі. Це ускладнює оцінювання, але точно додає інтриги. Побачимось на відборі!», – підсумувала співачка і членкиня журі нацвідбору-2022 Джамала.

Суспільний мовник вже оголосив імена двох інших членів журі національного відбору на «Євробачення-2022», якими стали Тіна Кароль і Ярослав Лодигін.

Зазначимо, журі й телеглядачі визначають по 50% результату голосування.

Нагадаємо, Суспільний мовник оголосив фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2022. Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30. У прямому ефірі його можна побачити в ефірі суспільного телеканалу «UA: Перший», на сайті eurovision.ua, а також на ютуб- та фейсбук-сторінках «Суспільного» «Євробачення» і транслюватимуть на хвилях «Радіо Промінь».

Раніше повідомлялося, що оргкомітет національного відбору «Євробачення» ухвалив рішення про припинення участі співака Laud у відборі, оскільки заявлена ним пісня Head Under Water була оприлюднена у 2018 році, що прямо порушує правила.