Офіцер ЗСУ виконав патріотичну пісню та став зіркою соцмереж (відео)

Відео з виконанням музичного твору військовий оприлюднив у соцмережах

Військовий ЗСУ Юрій Городецький вразив мережу потужним виконанням пісні «Браття українці» – користувачі засипали його компліментами у коментарях під опублікованим відео у TikTok.

Особливо актуально ця композиція лунає на тлі новин про загрозу повномасштабного вторгнення Росії до України. Городецький – старший солдат 28-ої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

«Браття українці» – написана в 2014 році до початку агресії РФ на Донбасі пісня гурту «Шабля» на слова і музику лідера гурту Вови Гейзера.

У 2015 році на Всеукраїнському форумі ветеранів та учасників Антитерористичної операції композиція отримала статус офіційного гімну АТО. Крім того, вона обрана як стройова пісня батальйону Нацгвардії ім. С.П. Кульчицького.

Нагадаємо, Збройні сили України записали і опублікували відео з танцюючим військовослужбовцем, яке підірвало мережу. На ньому боєць виконує запальний танець під пісню Уїтні Х'юстон «Queen of the Night».

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