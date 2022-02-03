Сьогодні Ігореві Пелиху мало б виповнитися 48 років: як склалася доля його родини

Пелих запам'ятався за передачами «Галопом по Європах», «На свою голову» і «Лабіринт»

Українському телеведучому, журналісту та продюсеру Ігореві Пелиху 3 лютого могло би виповнитися 48 років. Але дожив він лише до 35. Майже 13 років тому, 8 травня 2009 року, шоумен трагічно загинув в аварії в Києві.

Життя журналіста

Ігор Пелих народився 3 лютого 1974 року в Тернополі. Працював ведучим на «Радіо Тернопіль», а з 1998 року по 1999 рік – діджеєм на київському «Радіо столицi».

У 1999 році став ведучим програми «Не всі вдома» на «1+1», яку вів разом з майбутньою дружиною Олександрою Лозинською.

З 2000 Ігор Пелих працював адміністратором сайту ICTV, пізніше став ведучим і продюсером на цьому телеканалі. Вів програми «Галопом по Європах», «На свою голову» і «Лабіринт».

фото: peoples.ru

Пелих був улюбленцем усієї країни, символом життєрадісності і оптимізму на українському телебаченні.

Аварія, в якій загинув Пелих

Ігор Пелих загинув 8 травня 2009 року біля 5 години ранку в страшній аварії в Києві на проспекті Перемоги, 82. У той день ведучий разом з друзями їхав на весілля в Житомир.

За кермом Honda Accord був друг Ігоря і його партнер по бізнесу Олег Кирилов. Він рухався третьою смугою руху. Їхав з боку вулиці Дегтярівської у напрямку Щербакова. Не вибравши безпечної дистанції, він влетів в автівку Volkswagen Passat, яка рухалася в попутному напрямку.

фото: provse.te.ua

Після зіткнення Honda вилетіла в зелену зону, врізалася в два дерева і перекинулася. Ігор Пелих і його 21-річна знайома, з якою він сидів на задньому сидінні, вилетіли через лобове скло. Ведучий загинув на місці. Студентка Олександра Грінченко померла по дорозі в лікарню. Ще одна постраждала, Інна Ісікова, яка сиділа на передньому сидінні, теж померла в лікарні. Олег Кирилов із закривавленою головою виліз з авто і зник.

Пізніше винуватця аварії розшукали і засудили. Кирилову дали дев'ять років в'язниці і зобов'язали виплатити моральне і матеріальне відшкодування постраждалим і родичам загиблих.

Як склалося життя сім'ї журналіста

Сину Ігоря, Івану Пелиху, коли не стало батька, було 7 років. За майже 13 років він помітно подорослішав і що стає старшим – більше схожий на тата. Він навчався на режисера в університеті мистецтв імені Карпенка-Карого. На своїй Instagram-сторінці він часто публікує знімки із «закулісся» зйомок, де працює із відеотехнікою. 20-річний Іван активно займається спортом та іншими активностями – лижами, катанням на роликах, походами в гори, скаутингом тощо.

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Соломія Пелих, донька журналіста, успадкувала від тата любов до музики. Варто зазначити, що Ігор у 90-х, ще до захоплення журналістикою, грав на бас-гітарі в гурті «Nameless», а ще був організатором тернопільського фестивалю «Нівроку». Соломії ж наразі 18 років. Вона доволі творча особистість – часто проводить квартирники, де грає на гітарі пісні, а також часто подорожує і займається скаутингом. Крім того, Соломія певний час захоплювалася виготовленням саморобних листівок.

фото: instagram: solomiapelykh

Наймолодшій доньці Івана, Устині, наразі 15 років. Вона ходить до школи. На своїй Facebook-сторінці вкрай рідко публікує фотографії. Судячи з інформації в мережі, навчалася у приватній школі «Афіни».

фото: facebook: justynapeklyh

Дружина видатного журналіста, Олександра Лозинська, раніше керувала продакшн-студією «Роги і копита»: там команда знімала серіали й телепрограми для каналу ICTV. З часом обійняла посаду продюсерки проєктів на телеканалі ТЕТ. Наразі 42-річна Олександра почала займатися танцями.

фото: facebook/sashaloxynska

Нагадаємо, сім років тому в автокатастрофі загинув український музикант, лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко (Кузьма).

Також, один із засновників гурту «Скрябін» Ростислав Домішевський заявив, що не має авторських прав на свої хіти, написані для групи. Крім того, колишніх учасників музичної формації і авторів пісень, та компанію «Мун рекордс» звинувачують у рейдерстві.