Тіна Кароль отримала нову посаду

Артистка буде вчити молодих талантів в університеті Поплавського

Українська співачка Тіна Кароль стала завідувачкою кафедри естрадного співу у Київському університеті культури та мистецтв. Радісною новиною поділився ректор КНУКіМ Михайло Поплавський.

У своєму профілі в Instagram Поплавський поділився знімками із виконавицею. Фотографії були зроблені в той час, коли знаменитості прогулювалися університетом. Свою публікацію Поплавський підписав: «Тіна Кароль стала завідувачем кафедри естрадного співу в Університеті культури».

Ректор подарував новоспеченій колезі гарний букет квітів.

Для зустрічі з Поплавським Тіна Кароль обрала спортивний костюм із вузькими брюками та зелену штучну шубу із зображенням лисиці на спині. Співачка доповнила свій образ легким макіяжем, а волосся зібрала в пучок.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль розказала, що про неї говорять однокласники сина.

Раніше повідомлялося, що артистку Тіну Кароль на проєкті «Голос країни» на «1+1» у ролі тренерки дванадцятого сезону замінить Оля Полякова.

Тіна Кароль довгі роки отримувала шалену підтримку від каналу Коломойського, ставала ведучою та героїнею багатьох програм, зокрема багато сезонів була тренеркою шоу «Голос. Діти» та «Голос країни».

Також українська співачка Тіна Кароль під час візиту в Грузію розповіла, чому вже сім років не їздить із гастролями в Росію. На відміну від виконавиць Світлани Лободи, Таїсії Повалій, Ані Лорак та кількох інших артистів, які всі роки війни працюють у Росії, Тіна Кароль не готова «продавати душу».

Крім того, Тіна Кароль, котра проводить час із сином у Великій Британії, привітала українців із Днем Гідності та Свободи. Артистка поділилася особистими фото із 13-річним Веніаміном. Виконавиця та її спадкоємець позували у вишиванках.

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