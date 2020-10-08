Картини українських художників вперше виставили на ProZorro



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Картини українських художників вперше виставили на ProZorro

Продаж через аукціон дозволить отримати справедливий дохід, кажуть організатори

В Україні на ProZorro будуть продавати класичний український живопис та предмети мистецтва.

Започаткували цей проєкт Національна електронна біржа і Міжнародний фонд «Імперія мистецтв».

Про це повідомила пресслужба ProZorro.

Спочатку на торги будуть виставлені дві картини. Так, перший лот – «Хутір» Сергія Васильківського, 1883 рік. Другий лот – «Дівчина в білому костюмі» Лазаря Воловика, 1930 рік.

Генеральна директорка міжнародного фонду «Імперія мистецтв» Юлія Коломієць зазначає, що продаж через аукціон дозволить отримати справедливий дохід.

«Ми не просто так обрали електронні аукціони ProZorro.Продажі. Через цю систему уже реалізовано лотів на суму 30 млрд грн, а участь у торгах взяли більш ніж 22 тисячі осіб. Крім того, ми бачимо, що саме у цій системі є гарна конкуренція, яка відповідно впливає на ціну продажу. Впевнені, що на прозорому аукціоні державного значення нам вдасться продати ці твори мистецтва за найкращою ціновою пропозицією», – каже Коломієць.

Як зазначається у пресрелізі, з майже 3 тис. картин Васильківськго, основна маса була знищена або загублена в роки Другої світової війни, а полотно такого розміру виставляється вперше.

За словами директора ДП «Прозорро.Продажі» Олексія Соболева, різноманіття продажів через систему постійно збільшується, що це свідчить про високу довіру до неї та підтверджує її надійність та ефективність.