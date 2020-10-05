Нова «експертиза» НАБУ у справі «Роттердам+» не має жодного юридичного значення – адвокат



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Після офіційного закриття справи «Роттердам+» не має ніякого доказового значення

Нова експертиза, виконана наближеним до НАБУ приватним експертом уже після офіційного закриття справи «Роттердам+», не має ніякого доказового значення і не може бути підставою для перегляду рішення САП та Вищого антикорупційного суду про закриття цієї справи через в ній відсутність складу злочину.

Про це повідомив адвокат сторони захисту Артем Трекке у своїй колонці для видання OBOZREVATEL.

«Вказаний висновок не має ніякого доказового значення та не може бути використаний у суді, оскільки, по-перше, він складений у позапроцесуальний спосіб, а саме після закриття кримінального провадження, а по-друге, він базується на все тих же неофіційних відомостях, файлах Excel, довідках спеціалістів-детективів, які не можуть бути об’єктом експертного дослідження», – зазначив адвокат.

Окрім того, за словами Трекке, є всі підстави стверджувати, що приватний експерт Ірина Педь, яка виконала цю експертизу, є заангажованою та упередженою.

«Існують великі сумніви у незалежності експерта, оскільки це не перший випадок, коли експерт Ірина Педь складає для детективів НАБУ необхідні їм висновки», – зазначив адвокат.

Зокрема Солом’янським районним судом раніше уже задокументований факт використання детективами НАБУ експерта Ірини Педь для складання «правильних» в їх розумінні висновків експертиз в інших кримінальних провадженнях.

Окрім того, адвокат Трекке з посиланням на дані системи ProZorro зазначив, що ТОВ «Експертна група ЕС Енд ДІ», керівником якої являється Ірина Педь, з невідомих причин найчастіше стає переможцем закупівель, які проводить НАБУ.

«Зважаючи на це, використання висновку, отриманого в період після закриття провадження, який складений заангажованим та необ’єктивним експертом, є недопустимим. Він не може бути підставою для скасування постанови про закриття кримінального провадження», - наголосив адвокат.

Нагадаємо, 2 жовтня, через місяць після закриття справи «Роттердам+», представники НАБУ заявили, що приватний експерт начебто підтвердив припущення детективів щодо збитків від дії формули в розмірі 39,9 млрд грн.

Адвокати сторони захисту заявили, що експертиза була сфабрикована заднім числом в порушення норм КПК і звернулися із заявою до Державного бюро розслідувань.

Згодом стало відомо, що приватна компанія, яка проводила експертизу за рік отримала від НАБУ 520 тис. грн без проведення відкритих тендерів. До співпраці з НАБУ, компанія спеціалізувалась на експертизах по цивільному праву оцінювала розмір пені за кредитними картами та вартість спадкового майна.

Справу «Роттердам +» було закрито прокуратурою 27 серпня 2020 року через відсутність перевірених і вичерпних доказів провини підозрюваних.

24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екснардепа Чумака, підтвердив законність цього рішення САП. Суд визнав, що прокурор прийняв рішення про закриття справи відповідно до чинного законодавства і після належного аналізу всіх зібраних слідством за 3,5 року матеріалів.

Після цього до ВАКС спільно звернулися Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського і «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна з заявою про скасування рішення прокурора.

11 серпня 2020 року фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули «Роттердам +». До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.