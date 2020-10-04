ФОП з Київщини за 8 млн грн виготовить і поставить виборчі скриньки



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Виборчі скриньки для голосування

Середня вартість виготовлення однієї великої виборчої скриньки становитиме 2949 грн

Центральна виборча комісія 2 жовтня повідомила про намір укласти угоду з фізичною особою-підприємцем Ігорем Недільком на виготовлення і поставку стаціонарних великих виборчих скриньок загальною вартістю 8,31 млн грн.

Про повідомляє «Главком» з посиланням на систему ProZorro.

Переможець тендера поставить 2820 великих виборчих скриньок з гарантійним терміном зберігання та використання не менше двох років. Таким чином, вартість однієї скриньки становить 2949 тис. грн.

Виборчі скриньки повинні бути виготовлені з пластичного прозорого матеріалу, зокрема, поліпропілену, полікарбонату, полістиролу; мати розбірну конструкцію багаторазового використання. Допускається використання металевих або інших матеріалів у вигляді фурнітури або армування.

У конструкції скриньки повинно бути передбачено можливість застосування системи пломбування (двома пломбами), яка зробить неможливим відкриття скриньки без руйнування пломб.

Розмір скриньок повинен відповідати таким параметрам:

висота – 1000 мм;

довжина – 500 мм;

ширина – 500 мм;

кришка з отвором, розмір якого 230 х 8 мм для виборчих бюлетенів;

на лицьовому боці скриньки розміщується малий Державний Герб України, у кольоровому (жовто-блакитному) виконанні, розміром не менш ніж 130ммх100мм, з обов'язковим додержанням пропорцій зображення герба.

Крім цього, виборчі скриньки повинні переносити бюлетені загальною вагою не менше 15 кг, а також бути травмобезпечними для виборців і членів виборчих комісій.

Поставка скриньок запланована до Центральної виборчої комісії, обласних та Київської міської державних адміністрацій до 16 жовтня 2020 року.

В цілому, на тендер прийшло три ФОПи і ТОВ «Інтеза-Груп». Конкурували між собою ФОП Ігор Неділько і ТОВ «Інтеза-Груп». Фінальна пропозиція підприємця виявилася на 1 тис. грн дешевшою за ціну ТОВ.

Нагадаємо, що очікувана вартість закупівлі виборчих скриньок, яку виставила ЦВК, становила 10,84 млн грн.

За даними бізнес пошукового ресурсу Youcontrol, підприємець Ігор Неділько зареєстрований у липні 2018 року у селі Першотравневе Броварського району Київської області. Основний вид діяльності - ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування.

Як повідомляв «Главком», 8 серпня, відбулося засідання Центральної виборчої комісії, під час якого ЦВК призначила на 25 жовтня 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів у всіх 24 областях України.

Також 14 серпня Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.