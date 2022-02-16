Кондратюк розказав, кого варто відправити на Євробачення замість Аліни Паш (відео)

Продюсер зробив неочікуваний вибір

Співачка Alina Pash (Аліна Паш), яка перемогла у Національному відборі на конкурс Євробачення-2022, вчинила правильно, відмовившись від участі у ньому. Найбільш прийнятною заміною їй була б співачка Roxolana (Роксолана Сирота). Таку думку висловив продюсер і шоумен Ігор Кондратюк, пише «Обозреватель».

«Аліна Паш, мабуть, вчинила правильно», – зауважив він.

У цьому контексті продюсер додав: «Точно її слова (про законний спосіб потрапляння до окупованого Криму – ред.) були брехнею. Що б вона там не казала, але вона порушила це правило».

«Проблема полягала в тому, що її не треба було взагалі допускати», – зауважив Кондратюк.

Відповідаючи на запитання, хто міг би замість Паш представляти Україну на Євробаченні-2022, він сказав: «Я думаю, відповіді на це запитання не знає навіть суспільний мовник, який бездарно провів відбір».

«Я б послав Roxolana. На мій погляд, це найформатніший виступ. А чи зрозуміє європейський глядач Kalush Orchestra і Wellboy, велике питання», – підсумував продюсер.

Нагадаємо, під час Національного відбору Roxolana отримала вісім балів – три від журі та п’ять від глядачів, що стало лише четвертим результатом.

Як відомо, організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації. Перед тим переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш розповіла, що знімає свою кандидатуру як представника України в цьому щорічному пісенному конкурсі.

Скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.