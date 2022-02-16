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    Аліна Паш не їде на Євробачення

    Співачка незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році - Аліна Паш не їде на Євробачення
    Співачка незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році
    фото з відкритих джеред

    «Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту», – написала Аліна Паш

    Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш розповіла, що знімає свою кандидатуру як представника України в цьому щорічному пісенному конкурсі. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

    «Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України.

    Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році.

    Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи», написала вона.

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    Публикация от Alina Pash (@alinapash)


    Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.

    Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

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    Теги: Євробачення документи співачка
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    Аліна Паш не їде на Євробачення