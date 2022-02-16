Аліна Паш не їде на Євробачення

«Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту», – написала Аліна Паш

Переможниця Нацвідбору на Євробачення-2022 Аліна Паш розповіла, що знімає свою кандидатуру як представника України в цьому щорічному пісенному конкурсі. Про це вона заявила на своїй сторінці в Instagram.

«Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році.

Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із Суспільним та підпишемо всі необхідні документи», – написала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alina Pash (@alinapash)





Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.