Стала відома справжня причина, чому Аліна Паш не поїде на Євробачення

Раніше Аліна Паш заявила про відмову від участі в Євробаченні

Суспільне припинило участь співачки у відборі на Євробачення-2022 через фейкову довідку

Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації. Про це повідомив Суспільний мовник 16 лютого.

«Пункт 3.4. правил Національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у відборі учасника в будь-який час», – зазначають у пресслужбі Національної суспільної телерадіокомпанії.

Як додає Суспільне, підставою для рішення стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби, за якою відомство не створювало документ про перетин адмінкордону з окупованим Кримом, що його команда Паш надала мовнику.

Офіційна відповідь Державної прикордонної служби

За повідомленням, співачка «висловила згоду з таким рішенням».

Раніше Паш заявила, що вона сама відмовляється від участі у конкурсі та поскаржилась на цькування та погрози.

Суспільне вказує на те, що правила дозволяють йому обрати представника України на Євробаченні з інших фіналістів відбору, але не уточнює, чи вже визначилося з кандидатурою.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.