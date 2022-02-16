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    Стала відома справжня причина, чому Аліна Паш не поїде на Євробачення

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    Раніше Аліна Паш заявила про відмову від участі в Євробаченні - Стала відома справжня причина, чому Аліна Паш не поїде на Євробачення
    Раніше Аліна Паш заявила про відмову від участі в Євробаченні

    скріншот з трансляції нацвідбору на Євробачення

    Суспільне припинило участь співачки у відборі на Євробачення-2022 через фейкову довідку

    Організаційний комітет Національного відбору на участь у Євробаченні-2022 припинив участь Аліни Паш у відборі через надання недостовірної інформації. Про це повідомив Суспільний мовник 16 лютого.

    «Пункт 3.4. правил Національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення–2022 передбачає, що у разі встановлення Суспільним факту подання учасником недостовірної інформації або приховання інформації чи інших істотних обставин щодо учасника, Суспільне має право припинити участь у відборі учасника в будь-який час», – зазначають у пресслужбі Національної суспільної телерадіокомпанії.

    Як додає Суспільне, підставою для рішення стала офіційна відповідь Державної прикордонної служби, за якою відомство не створювало документ про перетин адмінкордону з окупованим Кримом, що його команда Паш надала мовнику.

    Офіційна відповідь Державної прикордонної служби

    Офіційна відповідь Державної прикордонної служби

    За повідомленням, співачка «висловила згоду з таким рішенням».

    Раніше Паш заявила, що вона сама відмовляється від участі у конкурсі та поскаржилась на цькування та погрози.

    Суспільне вказує на те, що правила дозволяють йому обрати представника України на Євробаченні з інших фіналістів відбору, але не уточнює, чи вже визначилося з кандидатурою.

    Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.

    Раніше Суспільний мовник заявляв, що не має доказів порушення співачкою правил відбору. Співачка надала Суспільному листа з підписом начальника Головного центру обробки спеціальної інформації, який нібито підтвердив, що Аліна Паш виїжджала за межі державного кордону України через КПВВ «Чаплинка» 11 серпня 2015 року і 13 серпня знову через той же пункт заїжджала на територію України.

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    Теги: Крим Євробачення ЗМІ телебачення Держприкордонслужба музика конкурс документи скандал окуповані території співачка пісня
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    Стала відома справжня причина, чому Аліна Паш не поїде на Євробачення