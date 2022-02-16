Аліна Паш пояснила, чому не може отримати довідку про вʼїзд до Криму

Раніше на Суспільному показали докази Аліни Паш, що вона їхала в Крим через Чаплинку

Раніше на Суспільному показали докази Аліни Паш, що вона їхала в Крим через Чаплинку

Співачка отримала офіційну відповідь Держприкордонслужби на своє звернення

Державна прикордонна служба України у відповідь на звернення співачки Аліни Паш повідомила, що не може надати їй довідку про перетин адміністративного кордону з окупованим Кримом у 2015 році. Про це повідомила співачка на своїй сторінці Instagram.

В офіційній відповіді на звернення співачки сказано, що інформація про перетин кордонів України та адміністративних меж з окупованими територіями зберігається протягом п’яти років.

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«Як і обіцяла, перше, що ми зробили – з’ясували всередині команди обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку. Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше і обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас. Що бачила я? Довідку. На вигляд – офіційну. У ній були справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ «Чаплинка», через який я перетинала адміністративний кордон», написала Паш.

Співачка стверджує, що ні вона, ні хто інший із її команди не знав, що довідка несправжня і вони не знають, «яким саме чином, як та звідки член її команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному».

«Якщо довідка, передана членом нашої команди Суспільному мовнику, підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. З свого боку ми готові допомагати у встановленні істини», – додала співачка.

«Я хочу вибачитися від імені свого проєкту перед українцями, перед Суспільним мовником, перед кожним, хто спостерігає цей негативний шум навколо мене. Шкода усвідомлювати, що свої ж пхають такі важкі і неприємні палки в колеса. Я розумію, що людиною із моєї команди рухало бажання допомогти, але такого роду допомога недопустима. Я громадянка України, я дотримуюсь законів, підтримую традиції, несу Україну в світ! Для мене гідність і честь набагато важливіша, ніж перемоги в будь-яких конкурсах», – резюмувала вона.

Паш також повідомила, що розриває стосунки зі своїм директором, цим уже займаються юристи.

Нагадаємо, скандал із фіналісткою нацвідбору на Євробачення Аліною Паш виник через те, що раніше співачка в телеінтерв’ю сама повідомляла, що незаконно відвідувала окупований Крим з території Росії у 2015 році, а згодом відхрестилася від цієї заяви. Варто зазначити, що відвідування окупованих територій в обхід українського законодавства протирічить умовам участі у національному відборі Євробачення.