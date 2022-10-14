«Контрнаступ». Президентський оркестр презентував пісню до Дня захисників

Кліп до пісні, попри труднощі, вдалося відзняли за один день

Виконавець після заявив, що вона була створена для підтримки духу ЗСУ

До Дня захисників і захисниць України Національний президентський оркестр та виконавець Shyman представили пісню українського спротиву «Контрнаступ». Усі кошти за прослуховування пісні на цифрових майданчиках та на YоuTube музиканти направлять на перемогу України у війні.

«Трек був написаний для підтримки духу ЗСУ. Ми презентуємо його саме сьогодні, адже зараз воюємо за збереження своєї держави, себе як народу, за свою культуру. Символічно, що саме сьогодні відбулась прем’єра. Композиція є у двох варіантах, але саме симфонічне аранжування надає їй більш масштабного та глибокого сенсу», – розповідає Shyman.

На зйомках кліпу був залучений весь Національний президентський оркестр. І попри складний виробничий процес в часи війни, непросту локацію і переїзди – все відзняли за один день.

Автор пісні, артист Shyman, який також є гітаристом Національного президентського оркестру, каже, що «Контрнаступ» – це гімн сьогодення.

«Поки Росія продовжує красти в українців мистецькі та культурні надбання, намагається засиллям фальшивих наративів привласнити нашу спадщину, як ніколи важливо, щоб українська пісня лунала скрізь. Адже пісня – це також зброя», – зазначає підполковник Максим Гусак, заступник директора та диригент Національного президентського оркестру.

Примітно, що робота над кліпом тривала паралельно із гастролями Національного президентського оркестру Україною. З національним проєктом «Бій за Україну» колектив виступає на всіх майданчиках країни, де є змога організувати безпечний виступ. А бажання послухати музичну програму та зрозуміти нашу культуру глибше в українців величезне.

Відео створене відеопродакшном «AuRooM Films». Режисерка Ріта Кузьміна, оператори Артем Козирев та Євген Педін.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців з Днем захисників України.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також звернувся до захисників і захисниць з нагоди свята і заявив, що українці поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить.