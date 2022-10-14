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«Увесь світ захоплено дивиться на нас»: Залужний звернувся до захисників

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Увесь світ захоплено дивиться на нас»: Залужний звернувся до захисників
Залужний підкреслив, що українці обрали шлях воїнів і йдуть вперед
фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що зима 22-го – це вже частина світової історії.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників і захисниць зі святом і заявив, що українці поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить. Своє привітання Залужний опублікував у Facebook.

«У жорстоких боях, під сталевим дощем російських снарядів ми тримались за кожний клаптик своєї землі. Зупинили ворожу навалу і поховали міф про непереможність російської армії. А тепер ми повертаємо своє. Ніхто і ніщо не зупинить нас», – заявив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний наголосив, що зима 22-го – це вже частина світової історії. Українці витримали потужний ворожий удар, показали, що значить бути українцем, мати сміливість боротися за свою свободу. Він підкреслив, що українці обрали шлях воїнів і йдуть вперед. «Весь світ захоплено і з надією дивиться на нас. Вітаю зі святом і дякую за службу! Разом до Перемоги! Слава Україні!», – написав Залужний.

Нагадаємо, також президент України Володимир Зеленський звернувся до українських військовослужбовців у День захисника і захисниць України.

До слова, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

Теги: Facebook кордон президент українці ЗСУ Валерій Залужний свято війна

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