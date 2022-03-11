Родину геніального українського композитора врятовано з Ворзеля

80-річний Ігор Поклад вже евакуйований

Композитора Ігора Поклада з дружиною Світланою врятували з Ворзеля, там подружжя перебувало багато днів в підвалі. Про це написав журналіст Дмитро Гордон на своїй сторінці у Facebook..

«Ігор Поклад та його дружина Світлана врятовані! Вони у Києві. Вони мають все необхідне. Друзі, дякую вам величезне за ваші неймовірні серця! На моє прохання про допомогу надійшло кілька десятків листів від людей, які хотіли взяти участь. І ось сьогодні завдяки Костянтину – справжньому герою, який побачив наше прохання та, ризикуючи життям, поїхав рятувати сім'ю геніального українського композитора – Ігор Дмитрович, Світлана та їхні улюблені собаки у безпеці», – говориться у пості.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, в Україні евакуйовано понад 404 тисяч людей, зокрема понад 86 тисяч дітей.

10 березня російські фашисти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму. За інформацією правоохоронців, з міста всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

Також окупанти обстріляли евакуаційну колону у Тростянці, що на Сумщині.