80-річний композитор Ігор Поклад два тижні жив у підвалі без світла, опалення, води та зв'язку

Дружина легендарного музиканта розповіла, як їм вдалося врятуватися з пастки рашистів

80-річний музикант Ігор Поклад впродовж двох тижні перебував у пастці російських окупантів: він мусив перебувати у підвалі без води, світла та зв’язку. Коли почалася війна, Поклад перебував разом із дружиною, Світланою, у Ворзелі на Київщині. Подружжя не поспішало покидати свою домівку, адже сподівалося, що це все швидко закінчиться. Та коли вони зрозуміли, що війна затягнеться, почали облаштували собі укриття, інформує ТСН.

«Нам здавалось, що це буде ну день, ну два, ну три, ну тиждень. Думали, що наші розіб'ють, і все скінчиться. Але не так сталося, як гадалося. Коли вже почався Гостомель, а це неподалік від нас, ми зрозуміли, що це не на день. Ми були не самі, з нами були наші куми, наші сусідки, діти. Нас у тому підвалі було 11 чоловік», – розповіла Світлана.

У перші дні березня жителі Ворзеля залишись без електрики, опалення, води та зв'язку. Подружжя Покладів грілося завдяки дров'яній пічці, а електрику отримували завдяки бензиновому генератору. Проте пальне скінчилося, а люди тим часом почали тікати з Ворзеля гуманітарними коридорами.

«Так сталося, що ми залишилися втрьох: я, Ігор Дмитрович та мама, наші собаки та кішка мала. Я виповзла на гору, згадала, що у мене в каністрі ще є грам 200 бензину, залила його в генератор та зуміла завести та трішки підзарядила телефон. Отримала повідомлення, що нас намагаються врятувати. В одному повідомлення було написано, що нас має вивезти тероборона», – розповіла дружина композитора.

Світлана швидко зібрала необхідні речі та вивела з підвалу чоловіка та маму. За ними приїхав волонтер, який власною автівкою вивіз родину у безпечне місце.

Наразі з Ігорем Покладом та його родиною все гаразд, хоч композитор й захворів після того, як 20 днів прожив у підвалі. Вони щасливі, що їм вдалося врятуватися, та будують плани на майбутнє.