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Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
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Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні
Вадим Крищенко дуже тепло відгукнувся про красу і талант Тетяни Піскарьової
колаж: glavcom.ua

Участь Тетяни Піскарьової у «Слов’янському базарі» на початку 2000-х викликала фурор у публіки і скандал серед журі, яке очолювала Алла Пугачова

1 квітня відзначає 90-річчя поет-пісняр, народний артист, один з головних хітмейкерів сучасної України Вадим Крищенко. Напередодні ювілею він дав велике інтерв’ю «Главкому». Народний артист багато розповів про власний творчій шлях, про відносини з колегами, про те, як по-різному склалася їхня доля. Зокрема, одною з найбільш недооцінених він назвав співачку та композиторку, заслужену артистку України Тетяну Піскарьову.

У 2001 році Тетяна Піскарьова брала участь у фестивалі «Слов’янський базар» в білоруському Вітебську. Очільницею журі тоді була російська співачка Алла Пугачова. Представниця України, за словами очевидців, була найкращою – проте Пугачова її засудила, і навіть сказала, «що такою красивою не можна бути на сцені».

Вадим Крищенко дуже високо оцінює Тетяну Піскарьову: «Ви розумієте, вона і красива, дуже фотогенічна, і талановита. Вона також свого часу виконувала пісню з Бобулом «Берег любові».

Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні фото 1
фото: Таня Піскарьова/Facebook
Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні фото 2
фото: Таня Піскарьова/Facebook

У липні 2001 році Тетяна Піскарьова брала участь у фестивалі «Слов’янський базар» в білоруському Вітебську. Очільницею журі тоді була російська співачка Алла Пугачова. Як розповідав у коментарі Фактам композитор Юрій Рибчинський, Тетяна Піскарьова звернулася до нього навесні того року і попросила підготувати її до фестивалю. Рибчинський зібрав команду професіоналів і сам підбирав для співачки фестивальний репертуар.

«Ми першими приїхали до Мінська, де в цей час йшли репетиції з оркестром», – згадує Рибчинський. За його словами, пальму першості вже тоді музиканти віддавали Тетяні Піскарьовій.

А у Вітебську, після виступу представниці України у першому турі, публіка влаштувала Тетяні Піскарьовій справжні овації. Це роздратувало Пугачову, яка сказала: «Та вона ж розлякає мені всіх учасників! Вони ж після неї не зможуть співати!».

Дуже успішним був для Тетяни Піскарьової і другий фестивальний день. «Всім було зрозуміло, що лідером серед виконавців (їх було двадцять) є наша Таня. – розповідає. Юрій Рибчинський. – Проте ж не для того Пугачова очолила журі, щоб віддати перемогу українці». Тоді вперше за 10 років Гран-при фестивалю отримав представник Росії. «Але Перемогу вкрасти не можна, – підсумовує Юрій Рибчинський, – вкрасти можна лише лаври переможця».

Тетяна Піскарьова є у числі українських зірок, які візьмуть участь у концерті з нагоди 90-річчя Вадима Крищенка у київському Палаці «Україна» 12 квітня.

Легендарний поет-пісняр Вадим Крищенко назвав найбільш недооцінену співачку в Україні фото 3

Щодо Іво Бобула – одного з головних виконавців пісень Вадима Крищенко – то знаменитий пісняр зізнався «Главкому», що відчуває певну образу. Бобул відмовився взяти участь у ювілейному концерті Крищенка, тому що запланував на той самий день сольний виступ у Черкасах.  

Також Вадим Крищенко поділився з «Главкомом» спогадами про дружбу з одним із найвидатніших українських співаків ХХ століття Дмитром Гнатюком.

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Теги: Вадим Крищенко

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