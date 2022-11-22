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Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців

Надія Клочко
glavcom.ua
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців
Князь Ярослав Мудрий став героєм серіалу Netflix
Фото: Vikings Valhalla

Українців обурило, що творці серіалу про вікінгів назвали київського князя російським правителем

Автори серіалу «Вікінги: Вальгалла» на Netflix оголосили героїв другого сезону. Серед персонажів є київський князь Ярослав Мудрий, якого назвали «правителем Північної Росії». Відповідні дописи з’явилися на офіційних сторінках серіалу у Twitter та Instagram.

Творці серіалу представили чотирьох нових героїв: язичницького правителя Йомсборга Харекра, астронома з Константинополя Маріам, «правителя Північної Росії» Ярослава Мудрого та дочку російського вельможі Олену. Другий сезон серіалу, де буде київський князь, має вийти 12 січня 2023 року.

Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 1

Українці у соцмережах почали масово висловлювати своє обурення тим, що автори серіалу «Вікінги» називали київського князя російським правителем. Ярослав Мудрий був Великим князем Київським у 1019-1054 роках. Також у різні роки він був князем Ростовським і Новгородським. Ці території, які сьогодні є частиною Росії, у часи Ярослава Мудрого були частиною Київської Русі.

Коментатори нагадують, що за правління Ярослава Мудрого ні Росії, ні Москви не існувало.

Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 2
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 3
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 4
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 5
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 6
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 7
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 8
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 9
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 10
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 11

Український YouTube-блогер Віталій Гордієнко, який спеціалізується на кіно, звернувся до творців серіалу та закликав їх ретельніше перевіряти факти перед зйомками.

«Перевіряйте факти перед зйомкою. Це досить неприйнятне і некоректне формулювання. Ярослав – князь Київської Русі, а Північної Росії взагалі не було», – написав блогер.

Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 12

Врешті-решт після обурення в Instagram виправили допис та зазначили, що Ярослав Мудрий є князем Київської Русі. А у Twitter допис зовсім видалили, а згодом додали новий допис, у якому також вказали, що Ярослав Мудрий є правителем Київської Русі. 

Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 13
Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців фото 14

Також варто зазначити, що фраза «Northern Russia» увечері 22 листопада вийшла у тренди Twitter в Україні.

Нагадаємо, у травні цього року Netflix закрив росіянам доступ до свого сервісу

Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.

Теги: історія кіно серіал соціальні мережі Netflix

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