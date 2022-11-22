Netflix назвав Ярослава Мудрого «правителем Північної Росії»: реакція українців

Українців обурило, що творці серіалу про вікінгів назвали київського князя російським правителем

Автори серіалу «Вікінги: Вальгалла» на Netflix оголосили героїв другого сезону. Серед персонажів є київський князь Ярослав Мудрий, якого назвали «правителем Північної Росії». Відповідні дописи з’явилися на офіційних сторінках серіалу у Twitter та Instagram.

Творці серіалу представили чотирьох нових героїв: язичницького правителя Йомсборга Харекра, астронома з Константинополя Маріам, «правителя Північної Росії» Ярослава Мудрого та дочку російського вельможі Олену. Другий сезон серіалу, де буде київський князь, має вийти 12 січня 2023 року.

Українці у соцмережах почали масово висловлювати своє обурення тим, що автори серіалу «Вікінги» називали київського князя російським правителем. Ярослав Мудрий був Великим князем Київським у 1019-1054 роках. Також у різні роки він був князем Ростовським і Новгородським. Ці території, які сьогодні є частиною Росії, у часи Ярослава Мудрого були частиною Київської Русі.

Коментатори нагадують, що за правління Ярослава Мудрого ні Росії, ні Москви не існувало.

Український YouTube-блогер Віталій Гордієнко, який спеціалізується на кіно, звернувся до творців серіалу та закликав їх ретельніше перевіряти факти перед зйомками.

«Перевіряйте факти перед зйомкою. Це досить неприйнятне і некоректне формулювання. Ярослав – князь Київської Русі, а Північної Росії взагалі не було», – написав блогер.

Врешті-решт після обурення в Instagram виправили допис та зазначили, що Ярослав Мудрий є князем Київської Русі. А у Twitter допис зовсім видалили, а згодом додали новий допис, у якому також вказали, що Ярослав Мудрий є правителем Київської Русі.

Також варто зазначити, що фраза «Northern Russia» увечері 22 листопада вийшла у тренди Twitter в Україні.

Нагадаємо, у травні цього року Netflix закрив росіянам доступ до свого сервісу.

Netflix призупинив роботу в Росії ще 6 березня. Водночас російські користувачі могли й далі дивитися контент із дубляжем і субтитрами. Але реєстрація нових облікових записів і поповнення рахунків стали недоступним. Це можна було зробити лише за допомогою VPN.