П'ятий сезон «Корони»: Netflix оголосив дату виходу і опублікував трейлер

П'ятий сезон культового серіалу про королеву Єлизавету II та її велику родину «Корона» стартує 9 листопада. Про це повідомляє видання Hello.

Як і чотири попередніх, п'ятий сезон складатиметься із 10 серій. Вони охоплюють події, які відбувалися з членами британської королівської родини у 90-х роках минулого століття.

У п’ятому сезоні розглядатимуться події 1990-х років, які можуть включати розлучення принцеси Анни, різке розставання принца Чарльза та Діани, а також пожежу у Віндзорському замку, яка змусила королеву назвати свій рік своїм «annus horribilis».

Однак смерті Леді Ді глядачі поки не побачать. Цю трагедію творці «Корони» вирішили показати в шостому сезоні, який, ймовірно, стане завершальним.

The first teaser for ‘THE CROWN’ Season 5 has been released.



The series releases on November 9 on Netflix. pic.twitter.com/vQrGU9pCRy