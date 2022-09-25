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П'ятий сезон «Корони»: Netflix оголосив дату виходу і опублікував трейлер

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
П'ятий сезон «Корони»: Netflix оголосив дату виходу і опублікував трейлер
фото: кадр відео

У п’ятому сезоні розглядатимуться події 1990-х років

П'ятий сезон культового серіалу про королеву Єлизавету II та її велику родину «Корона» стартує 9 листопада. Про це повідомляє видання Hello.

Як і чотири попередніх, п'ятий сезон складатиметься із 10 серій. Вони охоплюють події, які відбувалися з членами британської королівської родини у 90-х роках минулого століття.

У п’ятому сезоні розглядатимуться події 1990-х років, які можуть включати розлучення принцеси Анни, різке розставання принца Чарльза та Діани, а також пожежу у Віндзорському замку, яка змусила королеву назвати свій рік своїм «annus horribilis». 

Однак смерті Леді Ді глядачі поки не побачать. Цю трагедію творці «Корони» вирішили показати в шостому сезоні, який, ймовірно, стане завершальним.

Зйомки шостого сезону було призупинено в день смерті королеви.

Раніше стало відомо, що після похорону королеви Єлизавети II новоспечений король Чарльз III подумує над великими змінами  в королівській родині. Mонарх планує внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та принца Ендрю.

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Теги: Велика Британія фільм відео король

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