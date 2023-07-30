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Окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини Айвазовського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини Айвазовського
Херсонський художній музей постраждав від рук окупантів
фото з відкритих джерел

Один із найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян

Російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, а саме «Буря вщухає», «Море», «Вид міста Одеси». Про це повідомляє пресслужба Херсонського художнього музею.

«Один із найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів «по Айвазовському» та викрадали його картини з музеїв окупованих міст», – ідеться у дописі.

Окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини Айвазовського фото 1

«Називаючи Айвазовського «великим російським художником» (бо він навчався у Петербурзькій академії мистецтв), росіяни «викреслюють» всі «неканонічні» факти його життя, про які ми вирішили згадати у день його народження», – додали у Херсонському художньому музеї.

Окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини Айвазовського фото 2

Зазначається, що любов до України в майбутнього художника виплекав його батько-вірменин, чиї предки у XVIII ст. переселились із Західної Вірменії до Галичини, а у 1812-му він перевіз свою родину до Криму. Там, у Феодосії, 29 липня 1817 року і народився Ованес Айвазян, якого світ знатиме як Івана Айвазовського.

Окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини Айвазовського фото 3

«Ностальгуючи за далекою батьківщиною, батько сімейства охоче приймав удома мандрівних бандуристів. Коли вони співали разом українські пісні, маленький Ованес пробував акомпанувати їм на скрипці. Через багато років на урочистому вечорі в Санкт-Петербурзі Айвазовський блискуче виконає на скрипці ці українські мелодії, почуті у дитинстві», – розповіли у закладі.

Варто додати, що сам художник, і його батько вільно володіли українською та польською мовами. Подейкують, завдяки цьому Айвазовський у Венеції познайомився з Гоголем – просто почувши його українську. Знайомство переросло в міцну дружбу.

«Усе своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, мав тісні зв’язки із Херсонщиною, товаришував із родиною Фальц-Фейнів. Щоліта, повертаючись із Петербурга до Криму, Айвазовський зупинявся у них, мав свою кімнату, облаштовану під майстерню, дарував друзям свої твори. До речі, появі низки його картин української тематики сприяла саме Софія Богданівна Фальц-Фейн», – ідеться у повідомленні.

Раніше президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. 

Також під час розкопок на території Домініканського монастиря експедиція Вінницького обласного краєзнавчого музею знайшла кераміку, скло та кілька людських поховань.

Теги: окупанти Софія музеї художник росіяни батько

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