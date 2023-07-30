Окупанти викрали з Херсонського художнього музею три картини Айвазовського

Один із найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян

Російські окупанти викрали разом із колекцією Херсонського художнього музею три картини одного з найвизначніших художників-мариністів світу Івана Айвазовського, а саме «Буря вщухає», «Море», «Вид міста Одеси». Про це повідомляє пресслужба Херсонського художнього музею.

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«Один із найвизначніших художників-мариністів світу став нав’язливою метою для росіян, які вимірювали вартість творів інших авторів «по Айвазовському» та викрадали його картини з музеїв окупованих міст», – ідеться у дописі.

«Називаючи Айвазовського «великим російським художником» (бо він навчався у Петербурзькій академії мистецтв), росіяни «викреслюють» всі «неканонічні» факти його життя, про які ми вирішили згадати у день його народження», – додали у Херсонському художньому музеї.

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Зазначається, що любов до України в майбутнього художника виплекав його батько-вірменин, чиї предки у XVIII ст. переселились із Західної Вірменії до Галичини, а у 1812-му він перевіз свою родину до Криму. Там, у Феодосії, 29 липня 1817 року і народився Ованес Айвазян, якого світ знатиме як Івана Айвазовського.

«Ностальгуючи за далекою батьківщиною, батько сімейства охоче приймав удома мандрівних бандуристів. Коли вони співали разом українські пісні, маленький Ованес пробував акомпанувати їм на скрипці. Через багато років на урочистому вечорі в Санкт-Петербурзі Айвазовський блискуче виконає на скрипці ці українські мелодії, почуті у дитинстві», – розповіли у закладі.

Варто додати, що сам художник, і його батько вільно володіли українською та польською мовами. Подейкують, завдяки цьому Айвазовський у Венеції познайомився з Гоголем – просто почувши його українську. Знайомство переросло в міцну дружбу.

«Усе своє життя Айвазовський тяжів до культурного українського суспільства і часто подорожував по містах України, мав тісні зв’язки із Херсонщиною, товаришував із родиною Фальц-Фейнів. Щоліта, повертаючись із Петербурга до Криму, Айвазовський зупинявся у них, мав свою кімнату, облаштовану під майстерню, дарував друзям свої твори. До речі, появі низки його картин української тематики сприяла саме Софія Богданівна Фальц-Фейн», – ідеться у повідомленні.

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