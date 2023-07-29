«Священна корова» бодішеймінгу. Скандал з директоркою музею Голодомору отримав несподіване продовження

«Неможливо закривати очі...» Нардепка Безугла включилася у дискусію з несподіваного боку

Скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла замість того, щоб засудити цькування Гасиджак, заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору є неприйнятною. Про це Безугла написала на своїй сторінці у Facebook.

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Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це огидним неприйнятним явищем. Але при цьому вона вважає, що музей Голодомору не може очолювати людина з ожирінням.

«Голодомор спричинив смерть від голоду мільйонів людей, а зараз роками мільйони помирають від голоду в країнах Африки, наприклад. Глава Всесвітньої продовольчої програми Девід Бізлі заявив, що війна в Україні створює катастрофу, що впливає на місцеве сільське господарство та глобальні запаси продовольства та зерна, небачену з часів Другої світової війни. Тобто зараз безпосередньо із-за нападу на нас РФ моряться голодом сотні тисяч в інших куточках земної кулі, і це контекстні паралелі, які мають активно використовуватися у комунікації зі світом. А ось ожиріння є хворобою згідно ВООЗ, яка в абсолютній більшості виникає тоді, коли споживання калорій перевищує їх згорання. Тобто, коли людина споживає надмірну, а при ІІІ ступені, в кілька разів більшу, за щоденну потребу, кількість їжі. Тобто, ресурсів. Ще раз, ви страждаєте ожирінням, коли занадто багато їсте!» – написала Безугла.

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«Отже, з одного боку маємо надскладну тему історії про те, як дії росіян призводили до смерті від обмеження їжі. Як майже сотню років тому, так і зараз. З іншого, керівником цього напрямку призначаємо жінку, яка знищує своє здоров’я, свідомо перевищуючи свою потребу в їжі в кілька разів», – зазначила нардепка.

Безугла змоделювала ситуацію: «Спілкування з представниками однієї з африканських країн, яка потерпає від продовольчої кризи із-за РФ, пані Леся бере слово, коментує. Чи буде в африканців емпатійна спорідненість, емоційне сприйняття її слів під час бесіди?».

На думку нардепки, Мінкульт не повинен був призначати Гасиджак виконувачкою обов’язки директора музею Голодомору. «Це контекстне недопрацювання Мінкульту, одне з багатьох», – сказала Безугла.

Нардепка також висловила сумнів у професійних якостях Гасиджак. «У жодному дописі не зустріла роздумів про професійні якості пані Лесі. Як прийшла на посаду, чим відзначилася, чому саме вона? Стати «священною коровою» анти/бодішеймінгу – точно не шлях для історика-професіонала. Крім того, це великий ризик, що у разі обʼєктивно неналежної роботи на посаді боятимуться на це вказати», – сказала Безугла.

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На її думку, Гасиджак мала би зробити «смислову заяв», а не подавати до суду.

Допис Безуглої у Facebook фото: скріншот допису

Безугла також проілюструвала свій допис фотографіями Лесі Гасиджак і голодних дітей Африки та Азії.

фото: скріншот допису Безуглої

Нагадаємо, напередодні у соцмережі Facebook вибухнув черговий скандал. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

Леся Гасиджак, яка виконує обов'язки Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду та має науковий ступінь кандидата історичних наук, планує подати позов до суду через порушення її честі та гідності.

До слова, у червні 2023 року стало відомо, що адвокат Клим Братківський захищає інтереси нардепа Олександра Дубинського, який вимагає, щоб його виключили з Реєстру Zрадників.

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Раніше Братківський критикував рішення РНБО щодо закриття проросійських каналів 112, ZIK, NewsOne.

Дубінський співпрацює з Братківським досить давно. Раніше він представляв інтереси нардепа Дубінського, коли проти нього позивалися Уляна Супрун та Сергій Стерненко.