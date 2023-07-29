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Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію
Братківський стверджує, що прийшов до музею Голодомору, аби вибачитися перед Гасиджак
фото з відкритих джерел

Леся Гасиджак, яка стала жертвою бодішеймінгу, була відсутня на робочому місці у суботу

Юрист Клим Братківський, якого звинувачують у цькуванні директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак через її фігуру, прийшов до музею Голодомору. Відповідний допис він опублікував у себе на сторінці у Facebook.

Братківський прийшов до музею Голодомору
Братківський прийшов до музею Голодомору
фото: скріншот з соцмереж

«Сходив до Національного музею Голодомору-геноциду, перелякав працівників своїм візитом. В цьому музеї був дуже давно і можу впевнено і аргументовано сказати, що на час війни розширення експозиції музею не потрібно. Щоб це зрозуміти, прийдіть в цей музей і обов'язково візьміть екскурсію, бо без неї користі від відвідування музею немає. В тому вигляді музею, який він є, і цього приміщення забагато. Ви в цьому переконаєтесь».

У коментарях юрист повідомив, що причиною візиту стало бажання вибачитися перед Гасиджак.

Братківський прийшов вибачитися перед Гасиджак
Братківський прийшов вибачитися перед Гасиджак
фото: скріншот з соцмереж

Для цього Братківський придбав букет квітів.

Братківський купив букет квітів для Гасиджак
Братківський купив букет квітів для Гасиджак
фото: Клим Братківський

Проте директорки музею Голодомору на місці не було, а квіти працівники структури відмовилися передавати квіти, аргументувавши це тим, що вони «не працюють кур'єрами».

Працівники музею відмовилися передавати квіти Гасиджак
Працівники музею відмовилися передавати квіти Гасиджак
фото: скріншот з соцмереж

Згодом на ситуацію відреагувала й сама Гасиджак.

Гасиджак відреагувала на прихід Братківського до музею
Гасиджак відреагувала на прихід Братківського до музею
фото: скріншот з соцмереж

«Сьогодні до Музею прийшов молодий чоловік, з квітами. Купив і прослухав екскурсію. Поцікавився, чи є Леся Гасиджак, і коли почув, що вона має вихідний (для відвідувачів музей працює з четверга по неділю, але адміністрація музею має вихідні у суботу і неділю, бо працює з понеділка по п'ятницю, що регламентовано Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які є частиною Колективного договору), попросив передати мені квіти і сказав: «Я Клим Братківський». Звісно, квіти в нього не прийняли, бо екскурсовод, науковий співробітник, завідувач відділу, касир і доглядач, згідно з посадовими інструкціями, не зобов'язані надавати кур'єрські послуги і не є секретарями чи помічниками керівника», – написала директорка музею Голодомору.

«Зламати життя і розтоптати людину – це публічно. А потім тихенько, з аудитом і гиденьким висновком, у вихідний – під виглядом «просити вибачення», – додала Гасиджак.

Нагадаємо, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

До слова, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.

Теги: музей скандал Голодомор 1932-1933 років

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