Хейтер директорки музею Голодомору прийшов до неї на екскурсію

Леся Гасиджак, яка стала жертвою бодішеймінгу, була відсутня на робочому місці у суботу

Юрист Клим Братківський, якого звинувачують у цькуванні директорки музею Голодомору Лесі Гасиджак через її фігуру, прийшов до музею Голодомору. Відповідний допис він опублікував у себе на сторінці у Facebook.

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Братківський прийшов до музею Голодомору фото: скріншот з соцмереж

«Сходив до Національного музею Голодомору-геноциду, перелякав працівників своїм візитом. В цьому музеї був дуже давно і можу впевнено і аргументовано сказати, що на час війни розширення експозиції музею не потрібно. Щоб це зрозуміти, прийдіть в цей музей і обов'язково візьміть екскурсію, бо без неї користі від відвідування музею немає. В тому вигляді музею, який він є, і цього приміщення забагато. Ви в цьому переконаєтесь».

У коментарях юрист повідомив, що причиною візиту стало бажання вибачитися перед Гасиджак.

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Братківський прийшов вибачитися перед Гасиджак фото: скріншот з соцмереж

Для цього Братківський придбав букет квітів.

Братківський купив букет квітів для Гасиджак фото: Клим Братківський

Проте директорки музею Голодомору на місці не було, а квіти працівники структури відмовилися передавати квіти, аргументувавши це тим, що вони «не працюють кур'єрами».

Працівники музею відмовилися передавати квіти Гасиджак фото: скріншот з соцмереж

Згодом на ситуацію відреагувала й сама Гасиджак.

Гасиджак відреагувала на прихід Братківського до музею фото: скріншот з соцмереж

«Сьогодні до Музею прийшов молодий чоловік, з квітами. Купив і прослухав екскурсію. Поцікавився, чи є Леся Гасиджак, і коли почув, що вона має вихідний (для відвідувачів музей працює з четверга по неділю, але адміністрація музею має вихідні у суботу і неділю, бо працює з понеділка по п'ятницю, що регламентовано Правилами внутрішнього трудового розпорядку, які є частиною Колективного договору), попросив передати мені квіти і сказав: «Я Клим Братківський». Звісно, квіти в нього не прийняли, бо екскурсовод, науковий співробітник, завідувач відділу, касир і доглядач, згідно з посадовими інструкціями, не зобов'язані надавати кур'єрські послуги і не є секретарями чи помічниками керівника», – написала директорка музею Голодомору.

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«Зламати життя і розтоптати людину – це публічно. А потім тихенько, з аудитом і гиденьким висновком, у вихідний – під виглядом «просити вибачення», – додала Гасиджак.

Нагадаємо, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

До слова, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.