Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору
У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента
Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\
27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.
Зазначимо, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.
Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що відставка міністра культури Олександра Ткаченка матиме фатальні наслідки для галузі, адже вона втратить фінансування.
До слова, скандал вирує і навколо директорки музею Голодомору.
Коментарі — 0