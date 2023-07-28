Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору

Національний музей «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні» у Києві

У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\

Будь ласка, читайте текст після реклами

27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.

Національний музей Голодомору почали будувати у 2008 році неподалік Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD.

Зазначимо, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що відставка міністра культури Олександра Ткаченка матиме фатальні наслідки для галузі, адже вона втратить фінансування.

До слова, скандал вирує і навколо директорки музею Голодомору.