Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору
Національний музей «Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні» у Києві
фото з відкритих джерел

У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента

Президент України Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. Про це йдеться в картці відповідного законопроєкту №9437 на сайті Верховної Ради.\

27 липня законопроєкт повернуто до парламенту з пропозиціями глави держави. У супровідних документах до законопроєкту та пов'язаних із роботою над ним наразі відсутній текст пропозицій президента.

Національний музей Голодомору почали будувати у 2008 році неподалік Києво-Печерської лаври. У 2010 році відкрили першу частину – меморіал, друга черга передбачає будівництво музею. Комплекс будують за проєктом польської архітектурної студії Nizio Design та української компанії Project Systems LTD. 

Зазначимо, 13 липня Верховна Рада підтримала виділення додаткових 573,9 млн грн на завершення будівництва Національного музею Голодомору-геноциду. 

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю «Главкому» голова профільного парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв заявив, що відставка міністра культури Олександра Ткаченка матиме фатальні наслідки для галузі, адже вона втратить фінансування

До слова, скандал вирує і навколо директорки музею Голодомору.

Читайте також: «У президента іншого виходу не було». Микита Потураєв про відставку міністра культури
Теги: гроші музей Володимир Зеленський Голодомор 1932-1933 років

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін
ЗМІ дізналися, скільки Росії коштує один день війни проти України
1 липня, 23:48
Найбільше зростання зарплат відбулось у містах на заході (до +23%) та в центрі країни (до +17%)
В яких містах українці отримують найвищі зарплати: статистика
3 липня, 11:43
Гроші призначаються для відновлення шкіл у Чернігівській, Одеській і Полтавській областях, які постраждали від бойових дій
Україна отримає $6,1 млн на відновлення шкіл
3 липня, 16:28
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський створив 10 військових адміністрацій на Запоріжжі
6 липня, 01:07
Президент України Володимир Зеленський
«Не хочу у Вільнюс задля розваги» – Зеленський про очікування гарантій безпеки для України
10 липня, 03:00
До Білорусі прибуло 500-700 «вагнерівців»
Розвідка розповіла, скільки прибуло «вагнерівців» до Білорусі й чим вони займатимуться
18 липня, 02:28
Основною темою саміту НАТО стане статус України
Чого чекати Україні від саміту НАТО? Прогнози світових ЗМІ
11 липня, 09:50
Ухвалення закону є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ
Зеленський повернув довоєнні податки
26 липня, 21:02
У ніч на 23 липня російські війська здійснили масовану атаку по території Одеси та області
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
23 липня, 12:07

Політика

Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту
Уряд призначив тимчасового виконувача обов'язків глави Мінкульту
Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору
Зеленський ветував виділення понад 500 млн грн на добудову музею Голодомору
Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят
Зеленський підписав закон про зміну дат державних свят
Чиновникам закрили виїзд за кордон? Нардеп стверджує: «візи» видаватиме Єрмак
Чиновникам закрили виїзд за кордон? Нардеп стверджує: «візи» видаватиме Єрмак
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
Верховна Рада спростила ввезення в Україну антидронових рушниць та тепловізорів
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента
«Державність – священний кордон, який захищає націю від неволі». Звернення президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Росія скликає Радбез ООН, аби заборонити контрнаступ Україні
63K
Безкоштовне зерно для Африки: Білий дім пояснив задум Путіна
26K
Польща терміново збільшить свою армію
19K
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
У Криму пролунали вибухи (відео)
12K
РФ піднімала в небо авіацію: в Україні була оголошена повітряна тривога

Новини

ЗСУ відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 06:50
Дискваліфікація Харлан, перехід на новоюліанський календар. Головне за 27 липня
Вчора, 21:00
ЗСУ наступають на двох ділянках фронту: зведення Генштабу
Вчора, 19:02
За добу РФ випустила по Україні майже пів сотні ракет – Генштаб
Вчора, 06:48
Підозра Рабіновичу, масована атака на Україну. Головне за 26 липня
26 липня, 21:00
ЗСУ успішно відбивають атаки ворога на Бахмутському напрямку: зведення Генштабу
26 липня, 18:57

Прес-релізи

Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
Швейцарсько-український проєкт DECIDE оголосив про старт ініціативи з відновлення шкіл і облаштування в них коворкінгів-укриттів
28 липня, 16:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту