На переповненій набережній окупованого Севастополя лунають українські пісні (відео)

У Севастополі на набережній традиційно виступають вилучні музиканти

Вуличні музиканти виконують для мешканців та гостей Севастополя пісні «Океану Ельзи»

У центрі окупованого Росією Севастополя на центральній набережній лунали україномовні пісні.

Відповідне відео оприлюднив у Facebook екснардеп та радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

«Січень 2021. Набережна Севастополя. Вуличні музиканти співають українські пісні. Дякую друзям, які надіслали (відео, – ред). Крим – це Україна!», – написав Білоцерковець, який родом із Севастополя.

На відео чутно, як музиканти на переповненій набережній виконують пісню «Квітка» гурту «Океан Ельзи».

До слова, в Криму екологічна катастрофа – з кранів тече вода з аміаком.