На переповненій набережній окупованого Севастополя лунають українські пісні (відео)
Вуличні музиканти виконують для мешканців та гостей Севастополя пісні «Океану Ельзи»
У центрі окупованого Росією Севастополя на центральній набережній лунали україномовні пісні.
Відповідне відео оприлюднив у Facebook екснардеп та радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.
«Січень 2021. Набережна Севастополя. Вуличні музиканти співають українські пісні. Дякую друзям, які надіслали (відео, – ред). Крим – це Україна!», – написав Білоцерковець, який родом із Севастополя.
На відео чутно, як музиканти на переповненій набережній виконують пісню «Квітка» гурту «Океан Ельзи».
До слова, в Криму екологічна катастрофа – з кранів тече вода з аміаком.