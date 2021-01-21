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    Суспільство

    На переповненій набережній окупованого Севастополя лунають українські пісні (відео)

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    У Севастополі на набережній традиційно виступають вилучні музиканти - На переповненій набережній окупованого Севастополя лунають українські пісні (відео)
    У Севастополі на набережній традиційно виступають вилучні музиканти
    Скріншот з відео

    Вуличні музиканти виконують для мешканців та гостей Севастополя пісні «Океану Ельзи»

    У центрі окупованого Росією Севастополя на центральній набережній лунали україномовні пісні.

    Відповідне відео оприлюднив у Facebook екснардеп та радник міського голови Києва Дмитро Білоцерковець.

    «Січень 2021. Набережна Севастополя. Вуличні музиканти співають українські пісні. Дякую друзям, які надіслали (відео, – ред). Крим – це Україна!», – написав Білоцерковець, який родом із Севастополя.

    На відео чутно, як музиканти на переповненій набережній виконують пісню «Квітка» гурту «Океан Ельзи».

    До слова, в Криму екологічна катастрофа – з кранів тече вода з аміаком.

    Теги: Крим музика Севастополь Океан Ельзи культура Дмитро Білоцерковець
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