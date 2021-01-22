Кремінь: українська має перспективу стати офіційною мовою ЄС

Мовна інтеграція України в сім'ї офіційних мов ЄС суттєво посилить наші позиції на міжнародній арені, вважає Кремінь

Позиції української мови як державної можна значно підсилити, якщо Україна отримає асоційоване членство в Європейській федерації національних мовних інститутів. Це також сприятиме її перспективному застосуванню як обов'язкової в країнах ЄС.

Про це написав у Facebook мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Він повідомив, що говорив про це під час засідання президії Національної академії наук України, яке відбулося напередодні.

«Мовна інтеграція України в сім'ї офіційних мов ЄС суттєво посилить наші позиції на міжнародній арені. Погодьтеся, що українську мову, якою спілкуються десятки мільйонів громадян по всьому світу, чути скрізь. Прийшов той час, коли ми можемо сприяти тому, щоб українська стала офіційною мовою спільноти. Переконаний, що в тісній співпраці з Національною академією наук України наш голос буде вирішальним і на майданчику Європейської федерації національних мовних інститутів», – сказав Кремінь.

Він акцентував увагу на необхідності консолідації зусиль провідних наукових мовних інститутів України для отримання Україною асоційованого членства в Європейській федерації національних мовних інститутів як складової євроінтеграційних процесів держави.

Зазначимо, Росія ініціює в ПАРЄ дебати щодо «мовного питання» в Україні.

Як відомо, 16 січня 2021 року в Україні відбувся остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову. Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською.