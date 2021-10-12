Лікар Комаровський озвучив несподівану версію смерті нардепа Полякова

Євген Комаровський вважає, що депутата Антона Полякова хотіли налякати, але не вбити

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня

Відомий український лікар Євген Комаровський висловився щодо смерті народного депутата Антона Полякова, заявивши, що його, ймовірно, хотіли налякати, але не вбити. Про це Комаровський сказав в ефірі телеканалу «Україна 24».

Говорячи про метадон, який знайшли в крові померлого, лікар зазначив, що його випускають фармацевтичні заводи для лікування наркозалежних. Таблетки мають низку побічних ефектів, якщо вживати їх разом з іншими препаратами.

Ідеться, серед іншого, про порушення функцій дихання та пригнічення центральної нервової системи.

«Але, говорити про те, що метадон плюс алкоголь – 100% смерть – неправильно. Світлий, нормальний хлопець, ніколи в наркоманії не помічений, не пив би міцний алкоголь у прикуску з метадоном – це очевидно. Я абсолютно впевнений у тому, що ті, хто підсипали йому це, – якщо йому дійсно підсипали, не ставили за мету його вбити. Налякати, показати його тим, хто валяється в багнюці, дискредитувати, вивезти кудись і там повчити – це я допускаю», – сказав Комаровський.

До слова, напередодні водій таксі, в якому їхав народний депутат Антон Поляков, змінив свідчення і розповів, за яких обставин насправді погодився підвезти пасажира.

Нагадаємо, слідчі розглядають дві версії смерті Полякова.

За даними поліції, ввечері Поляков разом зі своїм знайомим Русланом Джабулатовим відпочивав в одному з розважальних закладів Києва, де вживав алкогольні напої.

Також соратник Полякова розповів про останні години життя нардепа.

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим у таксі уночі 8 жовтня. Полякова знайшли у таксі, яке патрульні спинили за порушення правил. Полякова нудило у машині, а потім почалися конвульсії. Швидка не змогла його врятувати.

Також слідчі назвали попередню причину смерті нардепа Полякова, однак відзначили, що очікують результатів інших судово-медичних досліджень.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року фракція «Слуга народу» виключила народних депутатів Анну Скороход і Антона Полякова. Вони стали першими, кого «Слуга народу» фактично вигнала із фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Згодом Поляков приєднався до депутатської групи «За майбутнє». Під час місцевих виборів партія «За майбутнє» висунула Антона Полякова на посаду Чернігівського міського голови.

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